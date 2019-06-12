Королева города: Лилия Ребрик заворожила серией стильных образов в Харькове

Ребрик показала сразу несколько образов
Лилия Ребрик буквально засыпала своих поклонников различными фото из Харькова, где у актрисы и телеведущей на днях прошли гастроли со спектаклем "Номер 13". Отметим, что вместе с Ребрик на одной сцене играют: Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Александр Папуша, Макс Максимюк и многие другие известные украинские театральные актеры.
Мало того, что Ребрик очередной спектакль отыграла, так еще и продемонстрировала поклонникам новые образы – и не один!
Так, на своей instagram-страничке Лилия опубликовала серию фото, на которые позирует в разных по характеру летних образах. На одном фото она в летнем платье сочного желтого цвета, декорированное оборками и тонким пояском. На еще одном фото – в полосатом комбинезоне пудрового оттенка с укороченными брючками-клеш. И еще один образ – синее платье на шлейках, декорированное массивными цветочными принтами.
Выяснилось, что так много образов Ребрик примерила не просто так. Телеведущая посетила производство одного из украинских брендов одежды.
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Актриса даже предложила своим поклонникам выбрать самый интересный свой образ. Но безусловно, многие подписчики Лилии отметили, что ей хорошо в любом наряде.
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, до этого Лилия Ребрик восхитила стройными ножками в шортах. Телеведущая предстала в достаточно непривычном для себя образе.
К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.