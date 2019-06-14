"Хтось має бути красивим": Лілія Ребрик забавно "потролила" Горбунова

Лілія Ребрик на даний момент "розривається" відразу між декількома проектами. Звичайно ж, відома українська актриса і телеведуча не скаржиться. Зараз вона веде програму "Ранок з Україною", продовжує колесити по всій Україні з гастролями свого театру, а також почала активно зніматися в новому фільмі, режисером якого виступає її колега – також ведучий і актор Юрій Горбунов.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик з задоволенням ділитися з багатотисячною армією шанувальників усіма подробицями свого творчого життя. Нещодавно актриса показала, як проходять дні на зйомках української комедії "Великі Вуйки". На жаль, поки що ведуча не може расскрывать подробиці і розповідати, яка їй дісталася роль. Зате ніхто не забороняє робити фото.

Лілія поділилася забавним селфы з Горбуновим. На фото чоловік Каті Осадчої гримасує, ну а Лілія посміхається.

"Хтось повинен бути красивим" - підписала фото актриса.

Цікаво, що Горбунов також опублікував це фото, але підписав його по-іншому: "Коли продюсер не завжди задоволений".

Юрій Горбунов та Лілія Ребрик на зйомках фільму "Великі Вуйки" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Лілії поспішили прокоментувати її нове фото:

Ви, як завжди, неперевершені!

Давайте знайомитися: Юрій Гуморний та Лілія Прекрасна!

Ліля, ти класненька, як завжди

Ліля, як завжди, як сонце. Мої улюблені!

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

До речі, Ребрик тепер останнім часом досить часто балує шанувальників фото зі зйомок нової комедії Горбунова. В кадр потрапляють і інші актори зі знімального майданчика.

"У всіх є така подруга", - з гумором підписала фото Ребрик з актрисою Наталією Корецькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

І ще одне фото з Горбуновим

Нагадаємо, раніше Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці від українського дизайнера. Тоді шанувальники ведучої прийшли в захват і назвали її "справжньою україночкою".

А незадовго до цього Ребрик відвідала Харків з гастролями вистави "Номер 13". За один день Лілія встигла приміряти серію різних образів і запропонувати фанатам вибрати найкращий.