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Крутая семья: Горбунов и Осадчая в вышиванках похвастались кулинарными шедеврами

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Ведущие тщательно готовятся к Пасхе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов готовятся к празднованию Пасхи. Пара находится на самоизоляции в загородном доме и вместе проводит большую часть времени, развлекая маленького сыночка Ивана. Катя, как и ее звездные коллеги с детьми, на время стала мамой-аниматором, которая придумывает и изобретает новые увлекательные детские игры. Теледива с мужем воспользовались свободным временем дома и решили как следует подготовиться к светлому празднику. Они вместе испекли сдобных весенних птичек.

Юрий опубликовал фото с женой. Пара держит в руках блюдо со румяными булочками с аппетитной корочкой. На ведущем – белая рубашка-вышиванка, а на Кате – платье-вышиванка нежного салатового оттенка с розовыми цветами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

"Весняні пташки спечені! Все своїми руками! Чекаємо Великдень!" - подписал счастливое фото с любимой Юрий.

⠀ Фото: Осадчая и Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники по достоинству оценили кулинарные способности пары.

  • Дуже гарне затишне, домашнє фото. Ви класні!
  • Дуже гарні
  • Це пташки? Супер!
  • Вав, як виглядає смачненько
  • Клас! Яка хазяйка
  • Яка Ви гарна родина, як добре, що є такі взірці для наслідування. Бережіть один одного і будьте щасливі
  • Во крута сім'я
  • Ви такі красиві і чудові!
  • Смакота! Рученьки золоті
  • Молодцы, с наступающей Пасхой! Вы вдохновляете своими отношениями и энергетикой

Скриншот комментариев

Катя также не удержалась и показала фото со своим кулинарным шедевром, а также пообещала опубликовать видео процесса приготовления сдобных птичек.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая устроила стильную фэшн-съемку у себя в саду и показала серию солнечных фото.

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