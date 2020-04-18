Крутая семья: Горбунов и Осадчая в вышиванках похвастались кулинарными шедеврами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов готовятся к празднованию Пасхи. Пара находится на самоизоляции в загородном доме и вместе проводит большую часть времени, развлекая маленького сыночка Ивана. Катя, как и ее звездные коллеги с детьми, на время стала мамой-аниматором, которая придумывает и изобретает новые увлекательные детские игры. Теледива с мужем воспользовались свободным временем дома и решили как следует подготовиться к светлому празднику. Они вместе испекли сдобных весенних птичек.

Юрий опубликовал фото с женой. Пара держит в руках блюдо со румяными булочками с аппетитной корочкой. На ведущем – белая рубашка-вышиванка, а на Кате – платье-вышиванка нежного салатового оттенка с розовыми цветами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

"Весняні пташки спечені! Все своїми руками! Чекаємо Великдень!" - подписал счастливое фото с любимой Юрий.

⠀ Фото: Осадчая и Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники по достоинству оценили кулинарные способности пары.

Дуже гарне затишне, домашнє фото. Ви класні!

Дуже гарні

Це пташки? Супер!

Вав, як виглядає смачненько

Клас! Яка хазяйка

Яка Ви гарна родина, як добре, що є такі взірці для наслідування. Бережіть один одного і будьте щасливі

Во крута сім'я

Ви такі красиві і чудові!

Смакота! Рученьки золоті

Молодцы, с наступающей Пасхой! Вы вдохновляете своими отношениями и энергетикой

Скриншот комментариев

Катя также не удержалась и показала фото со своим кулинарным шедевром, а также пообещала опубликовать видео процесса приготовления сдобных птичек.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая устроила стильную фэшн-съемку у себя в саду и показала серию солнечных фото.