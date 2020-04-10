Никогда не думала: Катя Осадчая внезапно разоткровенничалась о своих грандиозных планах

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая вспомнила о несбывшихся мечтах

Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествовать. Вырваться на пару дней в Европу и провести романтичный уикенд активно для пары стало хорошей семейной традицией. Ведущие ждали, пока подрастет их младший сын Иван, которому в феврале исполнилось три года, чтобы брать мальчика с собой, но карантин спутал все звездные планы. Теперь Катя вспоминает о направлениях, куда мечтала отправиться и делится с поклонниками своим виш-листом путешествий.

Так, в разделе сторис Instagram она поделилась своими планами, которым не суждено было сбыться из-за мровой пандемии коронавируса и назвала точки мира, где хотела бы побывать.

"Наверное, у вас тоже есть свой "виш-лист", куда хотелось би поехать. У меня список длинный. Один из пунктов должен был воплотиться в жизнь в середине марта. Мы никогда в жизни не думали, что "такой маленький мир", станет временно недоступным", - поделилась философскими мыслями она.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя поделилась красочным фото острова Мон-Сен-Мишель и призналась: "Давно хотела поехать, но на путешествие по Южной Франции всегда не хватало времени. После карантина обязательно!"

"Обожаю итальянские озера. Озеро Гарда еще в планах", - рассказала ведущая.

С Японией у теледивы связаны воспоминания из юности, ведь тогда она работала моделью и путешествовала по миру.

"Я была в Японии больше двадцати лет назад. Почти ничего не помню, кроме бешенного темпа модельной работы. Сейчас, уже взрослая, хочу вернутся в Киото. Там очаровательно!" - заверила Катя.

Фото:instagram.com/kosadcha

"В Сингапур собиралась в мае, но от ожидания встреча будет еще ярче", - оптимистично заявила ведущая. "Гонконг – еще одно азиатское направление в планах. Надо, наконец, собраться и поехать", - считает звезда.

Вот Будапешт она оставила на осень – Кате очень приглянулось фото города, утопающего в желтой листве.

Напомним, что ранее Катя Осадчая очаровала карантинным фото с сыночком и сделала интересное заявление.