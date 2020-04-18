Крута сім'я: Горбунов та Осадча у вишиванках похвалилися кулінарними шедеврами

Ведучі ретельно готуються до Великодня
Катя Осадча та Юрій Горбунов готуються до святкування Великодня. Пара знаходиться на самоізоляції в заміському будинку і разом проводить більшу частину часу, розважаючи маленького синочка Івана. Катя, як і її зіркові колеги з дітьми, на час стала мамою-аніматором, яка вигадує і винаходить нові захоплюючі дитячі ігри. Теледіва з чоловіком скористалися вільним часом вдома і вирішили як слід підготуватися до світлого свята. Вони разом спекли здобних весняних пташок.
Юрій опублікував фото з дружиною. Пара тримає в руках блюдо з рум'яними булочками з апетитною скоринкою. На ведучому – біла сорочка-вишиванка, а на його дружині – плаття-вишиванка ніжного салатового кольору з рожевими квітами від українського дизайнера Юлії Магдич.
"Весняні пташки спечені! Все своїми руками! Чекаємо Великдень!" - підписав щасливе фото з коханою Юрій.
⠀ Фото: Осадча та Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники по достоїнству оцінили кулінарні здібності пари.
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Катя також не втрималася і показала фото зі своїм кулінарним шедевром, а також пообіцяла опублікувати відео процесу приготування здобних пташок
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Раніше Катя Осадча влаштувала стильну фешн-зйомку у себе в саду і показала серію сонячних фото.