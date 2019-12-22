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"Красотка": молодая жена Комарова восхитила эффектным праздничным образом

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Александра Кучеренко поделилась новогодним настроением

Супруга известного путешественника и ведущего программы “Мир наизнанку” Дмитрия Комарова 22-летняя Александра Кучеренко не скучает, пока муж ездит по экспедициям - ведь девушка работает телеведущей, а также успевает еще и учиться в университете. Не забывает Саша и о своем модельном прошлом и иногда принимает участие в модных фотосессиях.

На своей страничке в сети instagram она похвасталась эффектным праздничным образом, которые примерила в рамках съемки для одного из брендов, а заодно и поделилась новогодним настроением с подписчиками.

На фото Кучеренко позирует в блестящем мини-платье фиолетового оттенка, которое оголяет одно плечо и руку девушки и выгодно подчеркивает изгибы ее точеной фигуры. Волосы Саши уложили красивыми волнами, а на лицо нанесли яркий макияж с акцентом на губах.

Ведущая приняла эффектную модельную позу и лучезарно улыбается на камеру.

"New Year loading 98%.. Словили уже праздничное настроение?)" - поделилась Александра.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Фолловеры остались в восхищении о красоты и яркого наряда девушки и осыпали ее комплиментами.

  • Красотка Саша, ви такая милая
  • Какая красивая
  • Яка ж ви красуня, Олександра! Усяких гараздів Вам у Новому році!
  • Пока ещё нет. Ловим
  • Вы сногсшибательна
  • Чарівна
  • Яка гарнесенька
  • Неймовірна!!

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее Александра Кучеренко раскрыла секреты своей стройности. Девушка очень подробно рассказала, что помогает ей держать себя в форме.

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