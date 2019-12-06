ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не потеряла квалификацию: жена Дмитрия Комарова покорила стройными ножками в бархатном мини-платье

Lite » Мода 06.12.2019 - 11:22
Не потеряла квалификацию: жена Дмитрия Комарова покорила стройными ножками в бархатном мини-платье
Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Александра Кучеренко решила вспомнить и о модельной карьере

Жена известного украинского путешественника, телеведущая и модель Александра Кучеренко решила, как она выразилась, “вспомнить старые времена”. Напомним, что Александра является обладательницей почетного титула Мисс Украина 2016! Конечно же, модельную карьеру Александра не забрасывает. Однако чаще ее можно увидеть в роли телеведущей программы ICTV “Зірковий спорт”.

Так, на своей страничке в сети instagram Кучеренко опубликовала фото в элегантном мини-платье с открытыми плечами. Платье из черного бархата дополнительно украшено золотистым шлейфом-лентой. Именно эта лента навеяла Кучеренко воспоминания о конкурсе Мисс Украина 2016.

“Вспоминая времена фото в ленточке. Ну как я? Не потеряла квалификацию?))” - спрашивает у поклонников Александра.

Также ведущая дополнила свой образ черными колготками в горошек, закрытыми туфлями на шпильке. Волосы распущены и уложены на бок.

Не потеряла квалификацию: жена Дмитрия Комарова покорила стройными ножками в бархатном мини-платье

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Поклонники Саши поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • “Русалочка”
  • “Какая Вы красивая”
  • “Вы, великолепны. Так держать!”
  • “Потеряла? До сих пор считаю Кучеренко самой красивой Мисс Украины”
  • “Вы прекрасны”
  • “Почему не хотите ещё претендовать на мисс Украины?Мне кажется Вы не в конкуренции будете)”

Не потеряла квалификацию: жена Дмитрия Комарова покорила стройными ножками в бархатном мини-платье

Скриншот комментариев: instagram.com/aakucherenko

Отметим, что в рамках съемок программы на ICTV Кучеренко очень часто показывает новые стильные образы. При этом зачастую в облегающих нарядах, что отлично демонстрирует ее идеальную фигуру.

Напомним, что не так давно Кучеренко поделилась секретами красоты.

“Но вот чтобы тело оставалось подтянутым, спортивным, упругим, мышечным - нужен спорт. С 5ти лет ежедневные тренировки и турниры в выходные по бально-спортивным танцам решали все вопросы с моей физической формой. Плюс занятия растяжкой, плаванием, верховой ездой. А когда приостановила свою профессиональную танцевальную карьеру, то для работы над своим телом начала искать и другие спортивные направления”, - пишет модель.

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Напомним, Дмитрий Комаров устроил любимой жене Александре Кучеренко яркий сюрприз на день рождения.

Горячая мамочка: Эшли Грэм показала соблазнительные формы в облегающем платье Девушка-мечта: Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в эффектном наряде в Лондоне
Новости Украины Мисс УкраинамодельАлександра Кучеренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь