"Красуня": молода дружина Комарова захопила ефектним святковим образом

Дружина відомого мандрівника і ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова 22-річна Олександра Кучеренко не сумує, поки чоловік їздить по експедиціям - адже дівчина працює телеведучою, а також встигає ще й вчитися в університеті. Не забуває Саша і про своє модельне минуле і іноді бере участь у модних фотосесіях.

На своїй сторінці в мережі instagram вона похвалилася ефектним святковим образом, який приміряла в рамках зйомки для одного з брендів, а заодно і поділилася новорічним настроєм з підписниками.

На фото Кучеренко позує в блискучому міні-платті фіолетового відтінку, яке оголює одне плече і руку дівчини і вигідно підкреслює вигини її витонченої фігури. Волосся Саші вклали красивими хвилями, а на обличчя нанесли яскравий макіяж з акцентом на губах.

Ведуча прийняла ефектну модельну позу і променисто посміхається на камеру.

"New Year loading 98%.. Зловили вже святковий настрій?)" - поділилася Олександра.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Фолловери залишилися в захопленні від краси і яскравого вбрання дівчини і обсипали її компліментами.

Красуня Саша, ви така мила

Яка гарна

Яка ж ви красуня, Олександра! Усяких гараздів Вам у Новому році!

Поки що ще немає. Ловимо

Ви карколомна

Чарівна

Яка гарнесенька

Неймовірна!!

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко розкрила секрети стрункості. Дівчина дуже докладно розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі.