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Праздник приближается: жена Комарова очаровала милым студенческим образом

Lite » Мода 10.12.2019 - 12:56
Праздник приближается: жена Комарова очаровала милым студенческим образом
Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кучеренко готовится к завершению зимней сессии

Александра Кучеренко просто-таки восхищает своей активностью. 22-летняя модель, Мисс Украина-2016, супруга известного путешественника и ведущего программы “Мир наизнанку” Дмитрия Комарова все еще учится в вузе, а именно на факультете журналистики в университете им. Т. Шевченко. Более того, Александра уже успела реализовать себя в роли телеведущей - Кучеренко ведет программу “Зірковий спорт” на канале ICTV.

На своей страничке в сети instagram Александра сообщила о скором конце зимней сессии. Так, модель опубликовала фото в просторных залах одного из корпусов университета Шевченко в Киеве. При этом в большом зале уже установлена пышная елка, которая украшена игрушками. Зал также украшен гирляндами. В общем, новогодние праздники уже начались.

“Свято наближається.. як і кінець зимової сесії. Почали вже все завершувати у цьому році?)” - подписала фото Александра, обратившись также к своим поклонникам.

Отдельного внимания заслуживает и стильный повседневный образ Кучеренко. Для посещения университета Мисс Украина-2016 выбрала простые синие джинсы с потертостями, а также трикотажную водолазку сливового оттенка. Талию подчеркивает черный пояс. Отметим, что водолазки - must have гардероба этой зимы.

Праздник приближается: жена Комарова очаровала милым студенческим образом

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Поклонники Саши также поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • “Просто красуня!!!”
  • “Какая у Вас красивая улыбка”
  • “Какая красота! А я смотрю, вы время зря на парах не тратите”
  • “О да, магистратура – это конечно разочарование, но постепенно закрываем”
  • “Що? Кінець зимової сесії? У нас вона тільки починається”

Праздник приближается: жена Комарова очаровала милым студенческим образом

Скриншот комментариев: instagram.com/aakucherenko

Кстати, Александра с удовольствием делится с поклонниками своими образами - как повседневными, так и более нарядными.

Праздник приближается: жена Комарова очаровала милым студенческим образом

Праздник приближается: жена Комарова очаровала милым студенческим образом

Праздник приближается: жена Комарова очаровала милым студенческим образом

Стильные повседневные образы от Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее Александра раскрыла секреты своей стройности. Девушка очень подробно рассказала, что помогает ей держать себя в форме.

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