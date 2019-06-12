"Красотка мамина": дочь Оли Поляковой блеснула стильным образом в приталенном комбинезоне

Примечательна также и непривычная прическа Поляковой младшей
Маша Полякова активно развивает свой instagram-аккаунт. 14-летняя дочь Оли Поляковой пробует себя в роли модного блогера. И ей это удается. На данный момент у Маши больше 100 тыс. подписчиков. Однако немалая часть ее постов – рекламные. Хотя время от времени девочка все же показывает различные образы, делится бьюти-лайфхаками.
На этот раз Маша решила и образ показать, и о быстротечности лета порассуждать. Так, девочка опубликовала фото, на котором позирует в ультра трендовом наряде сезона весна-лето 2019 – в комбинезоне. Элемент гардероба черного цвета и дополнительно декорирован белыми иероглифами. Талию 14-летней дочки Поляковой подчеркивает пояс.
Также длинные волосы Полякова младшая собрала в крупные локоны, сделав прическу "мальвину". Из аксессуаров – массивная цепь-подвеска на шее.
Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Также Маша скептически обратилась к поклонникам:
"Ну что, 11 дней лета пролетели незаметно, и осталось еще 80 - давайте не профукаем", - призывает блогер.
Поклонники Поляковой младшей также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:
Следует также отметить, что немало подписчиков обратили внимание на немалое количество грамматический и пунктуационные ошибки нового поста. Некоторые это возмутило.
Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova
Скриншот поста: instagram.com/mashapolyakova
Напомним, ранее Маша Полякова смело оседлала коня. На фото Маша в красных штанах, черной футболке, спортивной обуви и шлеме запечатлена верхом на темном коне. Свои длинные волосы она заплела в косу и лихо придерживает козырек шлема рукой.
Также дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги.