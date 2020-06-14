Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов очень любят путешествовать. И если раньше семейная пара старалась хотя бы на несколько дней вырваться в Европу и устроить там романтический уикенд вдвоем, то теперь они изучают живописные места Киева и области уже вместе со своим сыном Иваном.

Известная телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на одной из которых она позирует в черном купальнике во время прогулки на яхте по Днепру.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На другом фото также видно, что с ней вместе находятся муж и сын. Также на фото можно увидеть Парковый мост на Труханов остров, Северный мост и Арку дружбы народов.

Прогулка по Днепру (фото: instagram.com/kosadcha)

"Лето - время фотографий в купальнике летом, короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предчувствием будущего отпуска. В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужин, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи. Будьте здоровы! " – написала Осадчая.

Прогулка по Днепру (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети также прокомментировали фото телеведущей.

Очень красиво;

Здравствуйте! Шикарные фото! А яхта частная или где-то сдается в аренду?

Когда есть за что - это хорошо;

Вы настоящая модель;

Красивая;

Здорово.

Скриншоты с Instagram

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