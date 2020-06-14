Красуня! Катя Осадча в купальнику показала сімейну прогулянку по Дніпру

Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов дуже люблять подорожувати. І якщо раніше сімейна пара намагалася хоча б на кілька днів вирватися в Європу і там влаштувати романтичний вікенд удвох, то тепер вони вивчають мальовничі місця Києва та області вже разом зі своїм сином Іваном.

Відома телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, на одній з яких вона позує в чорному купальнику під час прогулянки на яхті по Дніпру.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На іншому фото також видно, що з нею разом знаходяться чоловік і син. Також на фото можна побачити Парковий міст на Труханів острів, Північний міст та Арку дружби народів.

Прогулянка по Дніпру (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо - час фотографій в купальнику влітку, короткі поїздки на море в червні були підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. В цьому році все інакше, але не привід не купатися в найближчому водоймищі, готувати вдома вечерю, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і сім'ї. Будьте здорові! "– написала Осадча.

Прогулянка по Дніпру (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі також прокоментували фото телеведучої.

Дуже красиво;

Доброго дня! Шикарні фото! А приватна яхта або десь здається в оренду?

Коли є за що - це добре;

Ви справжня модель;

Красива;

Здорово.

Скріншоти з Instagram

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