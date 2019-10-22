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"Краса в деталях": Тіна Кароль в халаті на голе тіло приголомшила грайливим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.10.2019 - 19:34
"Краса в деталях": Тіна Кароль в халаті на голе тіло приголомшила грайливим фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пікантний кадр викликав справжній фурор в мережі

Тіна Кароль розійшлася не на жарт і ледь не кожен день балує своїх шанувальників яскравими і ефектними кадрами у відвертих образах. Для кожного ефіру Танців з зірками 2019 співачка і ведуча вибирає новий стильний наряд, спокушаючи апетитними формами і сліпучою красою. А на новому фото в Instagram артистка і зовсім відображена у ванній в халаті і з рушником на голові!

Тіна опублікувала фотоколаж з двох пікантних знімків. На одному вона кокетливо спустила халат з плечей, притримуючи його рукою на пишних грудях, а на іншому кокетливо торкається рукою своїх губ.

Відзначимо, що в кадрі Кароль з'явилася з ніжним макіяжем і лаконічними прикрасами на шиї і пальці.

&quot;Краса в деталях&quot;: Тіна Кароль в халаті на голе тіло приголомшила грайливим фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

До речі, це фото дуже нагадує кадри зі знаменитої "Серії з рушниками" (Towel Series) культового фешн-фотографа Маріо Тестіно.

Спокусливе фото викликало справжній фурор серед підписників зірки і тут же набрало десятки тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

  • Вмираючи люблю
  • Тіна, вбиваєш
  • Ох мама мія. Ну що за неземна? В тобі ніжність
  • Я давно чекала тощо. Шикарна
  • о май гад
  • розтопила моє серце
  • .. Ось це поворот!
  • Одна естетика
  • Краса в деталях
  • Вогник, немає, багаття
  • Ці ключиці,аааа. Така ніжна і красива
  • Тіна, де можна придбати квиток на таку твою фотосесію!? Хоч би одним оком подивитися. Це ж капееееец як красиво!
  • Миле створіння
  • Я в шоці, яка карколомна

&quot;Краса в деталях&quot;: Тіна Кароль в халаті на голе тіло приголомшила грайливим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася основами виховання єдиного сина Веніаміна. За словами співачки, хлопчик росте копією батька, вона бачить, як дитина швидко дорослішає і стає самостійним і відповідальним. Це змушує артистку пишатися 10-річним Венею.

Раніше Тіна Кароль підкорила витонченим образом в сукні з великим декольте.

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Новини України Тіна Кароль
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