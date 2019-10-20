"Жить, а не бояться": Тина Кароль раскрыла секреты воспитания сына

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица уверена, что насилие над детьми недопустимо

Шесть лет назад Тина Кароль пережила страшное горе - смерть любимого мужа Евгения Огира. Певица осталась одна с маленьким сыном на руках и недавно призналась, что в тот тяжелый период ее даже посещали мысли о суициде. Однако именно ребенок помог собраться и начать жить дальше. В интервью программе ЖВЛ артистка поделилась секретами воспитания своего сына Вениамина, которому сейчас 10 лет. Отметим, что мальчик живет и учится в Лондоне.

По словам Тины, Веня - настоящая копия отца. И чем старше он становится, тем больше он похож на папу.

"Он - копия папы! В характере, в поведении, в выборе одежды и еды. И лицо… Он растет и я вижу лицо своего мужа перед собой. Иногда щемит в сердце, сложно, но я горжусь и радуюсь", - призналась исполнительница.

Фото: Тина Кароль и Евгений Огир (instagram.com/tinakarol_fantina)

Кароль важно воспитать в сыне самостоятельного и ответственного человека. При этом Веня уже сейчас понимает, что он — главная мамина опора.

"У него есть потенциал стать более взрослым раньше. И это неплохо. Мне нужна опора, он знает об этом. Я должна его подготавливать к жизни раньше, чем это делают детки в Украине. И я знаю, что он нормально возьмет на себя эту ответственность, потому что у него отец был таким", - говорит Тина.

Видео: Тина Кароль о воспитании сына (youtube.com/ЖВЛ)

Именно для развития самостоятельности она отправила сына учиться за границу, где он живет отдельно от мамы. Уже несколько лет Вениамин учится в одной из школ Лондона, однако и там не теряет связи с Украиной.

"Он там учится, живет в украинской семье. Выучил колоритный украинский язык - такой львовский. Он там научился ходить в украинскую церковь, выучил там гопак… У него там Украины больше, чем здесь иногда", — рассказывает о жизни сына Кароль.

Одно из основных правил воспитания певицы — никогда не бить ребенка, хотя Тина вспоминает, что иногда ей в детстве доставалось. Но она против насилия.

"Я получала нормально, считаю это неправильным. Это какая-то слабость интеллекта… Когда вы бьете своего ребенка ремнем — это слабость вашего интеллекта. Вы должны объяснить разницу между одним или другим. Без битья ребенка ремнем", - считает артистка.

Фото: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)

Она уверена, что дети должны наслаждаться этой жизнью, а не находиться в страхе и под давлением.

"Если я считаю до трех, то сын знает, что три — это финал. Конечно, у нас есть какие-то "стычки". Но это все решаемо. Главное, чтобы дети не ощущали, что вы на них давите. Они должны знать, что они — личности. И пришли в этот мир, чтобы открыть свою личность. Жить, а не бояться!" - подытожила Кароль.

Мама с сыном часто общаются по видеосвязи и при любой возможности летают друг к другу.

Напомним, Тина Кароль сверкнула пышным бюстом в роскошном платье.На концерте "Вечернего квартала" в Киеве она блистала в эффектном наряде.