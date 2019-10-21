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Lady in red: сексапильная Тина Кароль пленила роскошным декольте и стройными ногами

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 09:47
Lady in red: сексапильная Тина Кароль пленила роскошным декольте и стройными ногами
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала эффектный образ на Танцах со звездами 2019

Тина Кароль снискала славу иконы стиля, и это звание она подтверждает всякий раз с каждым своим появлением на экране или светских мероприятиях. Каждое воскресенье она блистает в умопомрачительных образах на проекте Танцы со звездами 2019. В девятом выпуске, который состоялся 20 октября, звезда появилась в студии в пикантном алом платье в пол с высоким разрезом.

Украинская поп-дива решила немного пококетничать на камеру и игриво позировала, сверкая стройной ножкой, то и дело мелькающей в разрезе роскошного наряда. Ассиметричный верх с одним открытым плечом и эффектной линией декольте добавлял еще большую соблазнительность луку звезды. Талию певица подчеркнула тонким тканевым поясом в тон платья.

Тина довершила образ изящным ожерельем и туфлями с открытым носком на высокой шпильке. Макияж – традиционно с выразительными красными губами и красиво уложенные в идеально аккуратные локоны волосы.

Устоять перед соблазнительной певицей поклонникам было сложно, поэтому они выразили свой восторг под постом звезды.

  • Красотка
  • Розкішна, як завжди
  • Тіна як завжди гарна
  • Вот это Богиня!
  • Воу Тіна!
  • Дикая львица
  • Шикарная
  • Вау, красотка просто бомба
  • Класна
  • Lady in red
  • Пожар

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль поделилась основами воспитания единственного сына Вениамина. По словам певицы, мальчик растет копией отца, она видит, как ребенок быстро взрослеет и становится самостоятельным и ответственным. Это заставляет артистку гордится Веней.

Ранее Тина Кароль восхитила роскошным бюстом в шикарном платье. Она появилась на киевском концерте "Вечернего квартала" в эффектном образе.

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