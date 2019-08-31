Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем

Недавно муж украинской теледивы Кати Осадчей, ведущий и актер Юрий Горбунов отпраздновал свой день рождения - 24 августа ему исполнилось 49 лет. Как любящая жена, она трогательно поздравила супруга в сети и конечно же, устроила ему милый сюрприз дома. Судя по всему, празднование устроили немного позже - на последних выходных этого лета. На своей странице в Instagram Катя поделилась очень светлыми и душевными фото с семейного праздника.

На первом кадре счастливые супруги запечатлены вместе - Осадчая сидит, а Горбунов стоит рядом, они нежно друг друга обнимают и лучезарно улыбаются на камеру. Парочка выбрала наряды белого цвета - именинник длинные шорты и рубашку, а вот Катя примерила эффектное платье-вышиванку.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Наряд авторства известного дизайнера Юлии Магдыч длиной чуть выше колена, в отличие от традиционных платьев в пол, а пояс выгодно подчеркивает точеную талию ведущей.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая показала праздничное оформление - накрытый во дворе на свежем воздухе стол, уютные зоны отдыха с креслами и расстеленным на траве ковром и гостей мероприятия.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили праздник в саду (instagram.com/kosadcha)

"Чудове літо, чудове свято. Нехай ці атмосферні фото залишаться на згадку тут. дякую за атмосферу! Моя вишиванка білим по білому @yuliya_magdych", - прокомментировала Катя.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили праздник в саду (instagram.com/kosadcha)

Подписчики засыпали пару комплиментами, отмечая, что они выглядят очень счастливыми, а также восхищаясь образом Осадчей.

Катю, Ви дуже гарна жінка. З часом стаєте ще привабливішою, вік вас лише прикрашає. Так природня, без тюнінгу....

Такі теплі і сонячні фото. Дуже шкода, що літо кінчається. Щастя вам, Ви такі милі

Дуже красива пара!

Ви такі гарні та щасливі!!! Хай так буде завжди!!!

Это очень красиво

Ви дуже гарні вдвох, з Юрою) Дуже гармонійно виглядаєте разом!) Хто б подумав колись? А, щоб ви були щасливі багато років разом!)

всё красиво ..всё прекрасно..и вы в двоём милые вкусняшки...фотки класс

Ваша любов один до одного просто заряджає ,навіть з фото.Молодці.

@kosadcha какой шикарный у Вас образ!!!

Яка ви чудова i гармонiйна пара!!! Так тримати!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая в эффектном красном наряде пожаловалась на работу новой Рады с журналистами.

Также Катя Осадчая наведалась на работу к супругу Юрию Горбунову. Ведущая пришла в один из киевских театров, чтобы поддержать мужа и его коллег, а также насладиться спектаклем, в котором тот играет.