Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем

Ведущая показала атмосферные фото с семейного праздника
Недавно муж украинской теледивы Кати Осадчей, ведущий и актер Юрий Горбунов отпраздновал свой день рождения - 24 августа ему исполнилось 49 лет. Как любящая жена, она трогательно поздравила супруга в сети и конечно же, устроила ему милый сюрприз дома. Судя по всему, празднование устроили немного позже - на последних выходных этого лета. На своей странице в Instagram Катя поделилась очень светлыми и душевными фото с семейного праздника.
На первом кадре счастливые супруги запечатлены вместе - Осадчая сидит, а Горбунов стоит рядом, они нежно друг друга обнимают и лучезарно улыбаются на камеру. Парочка выбрала наряды белого цвета - именинник длинные шорты и рубашку, а вот Катя примерила эффектное платье-вышиванку.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Наряд авторства известного дизайнера Юлии Магдыч длиной чуть выше колена, в отличие от традиционных платьев в пол, а пояс выгодно подчеркивает точеную талию ведущей.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Также Осадчая показала праздничное оформление - накрытый во дворе на свежем воздухе стол, уютные зоны отдыха с креслами и расстеленным на траве ковром и гостей мероприятия.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили праздник в саду (instagram.com/kosadcha)
"Чудове літо, чудове свято. Нехай ці атмосферні фото залишаться на згадку тут. дякую за атмосферу! Моя вишиванка білим по білому @yuliya_magdych", - прокомментировала Катя.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили праздник в саду (instagram.com/kosadcha)
Подписчики засыпали пару комплиментами, отмечая, что они выглядят очень счастливыми, а также восхищаясь образом Осадчей.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая в эффектном красном наряде пожаловалась на работу новой Рады с журналистами.
Также Катя Осадчая наведалась на работу к супругу Юрию Горбунову. Ведущая пришла в один из киевских театров, чтобы поддержать мужа и его коллег, а также насладиться спектаклем, в котором тот играет.