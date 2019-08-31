Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком

Ведуча показала атмосферні фото з сімейного свята
Нещодавно чоловік української теледіви Каті Осадчої, ведучий та актор Юрій Горбунов відсвяткував свій день народження - 24 серпня йому виповнилося 49 років. Як любляча дружина, вона зворушливо привітала чоловіка в мережі і звичайно ж, влаштувала йому милий сюрприз вдома. Судячи з усього, святкування влаштували трохи пізніше - на останніх вихідних цього літа. На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася дуже світлими і душевними фото з сімейного свята.
На першому кадрі щасливі подружжя зображені разом - Осадча сидить, а Горбунов стоїть поруч, вони ніжно обіймають один одного і променисто посміхаються на камеру. Парочка обрала вбрання білого кольору - іменинник довгі шорти та сорочку, а от Катя приміряла ефектне плаття-вишиванку.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Наряд авторства відомого дизайнера Юлії Магдич завдовжки трохи вище коліна, на відміну від традиційних суконь в підлогу, а пояс вигідно підкреслює витончену талію ведучої.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Також Осадча показала святкове оформлення - накритий у дворі на свіжому повітрі стіл, затишні зони відпочинку з кріслами і розстеленим на траві килимом і гостей заходу.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували свято в саду (instagram.com/kosadcha)
"Чудове літо, чудове свято. Нехай ці атмосферні фото залишаться на згадку тут. дякую за атмосферу! Моя вишиванка білим по білому @yuliya_magdych", - прокоментувала Катерина.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували свято в саду (instagram.com/kosadcha)
Підписники засипали пару компліментами, відзначаючи, що вони виглядають дуже щасливими, а також захоплюючись образом Осадчої.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча в ефектному червоному вбранні поскаржилася на роботу нової Ради з журналістами.
Також Катя Осадча навідалася на роботу до чоловіка Юрія Горбунова. Ведуча прийшла в один із київських театрів, щоб підтримати чоловіка та його колег, а також насолодитися виставою, в якій той грає.