Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком

Нещодавно чоловік української теледіви Каті Осадчої, ведучий та актор Юрій Горбунов відсвяткував свій день народження - 24 серпня йому виповнилося 49 років. Як любляча дружина, вона зворушливо привітала чоловіка в мережі і звичайно ж, влаштувала йому милий сюрприз вдома. Судячи з усього, святкування влаштували трохи пізніше - на останніх вихідних цього літа. На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася дуже світлими і душевними фото з сімейного свята.

На першому кадрі щасливі подружжя зображені разом - Осадча сидить, а Горбунов стоїть поруч, вони ніжно обіймають один одного і променисто посміхаються на камеру. Парочка обрала вбрання білого кольору - іменинник довгі шорти та сорочку, а от Катя приміряла ефектне плаття-вишиванку.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Наряд авторства відомого дизайнера Юлії Магдич завдовжки трохи вище коліна, на відміну від традиційних суконь в підлогу, а пояс вигідно підкреслює витончену талію ведучої.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також Осадча показала святкове оформлення - накритий у дворі на свіжому повітрі стіл, затишні зони відпочинку з кріслами і розстеленим на траві килимом і гостей заходу.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували свято в саду (instagram.com/kosadcha)

"Чудове літо, чудове свято. Нехай ці атмосферні фото залишаться на згадку тут. дякую за атмосферу! Моя вишиванка білим по білому @yuliya_magdych", - прокоментувала Катерина.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували свято в саду (instagram.com/kosadcha)

Підписники засипали пару компліментами, відзначаючи, що вони виглядають дуже щасливими, а також захоплюючись образом Осадчої.

Катю, Ви дуже гарна жінка. З годиною стаєте ще привабливішою, вік вас лише прикрашає. Так природня, без тюнінгу....

Такі теплі і сонячні фото. Дуже шкода, що літо кінчається. Щастя вам, Ви такі милі

Дуже красива пара!

Ви такі гарні та щасливі!!! Хай так буде завжди!!!

Це дуже красиво

Ви дуже гарні вдвох, з Юрою) Дуже гармонійно виглядаєте разом!) Хто б подумавши колись? А, щоб ви були щасливі багато років разом!)

все красиво ..все чудово..і ви в двоем милі вкусняшки...фотки клас

Ваша любов один до одного просто заряджає ,навіть з фото.Молодці.

@kosadcha який у Вас шикарний образ!

Яка ви чудова i гармонійна пара!!! Так тримати!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча в ефектному червоному вбранні поскаржилася на роботу нової Ради з журналістами.

Також Катя Осадча навідалася на роботу до чоловіка Юрія Горбунова. Ведуча прийшла в один із київських театрів, щоб підтримати чоловіка та його колег, а також насолодитися виставою, в якій той грає.