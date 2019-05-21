ru
ua

Такие красивые: Каменских с Потапом повеселились на неоновой вечеринке Позитива


Знаменитая пара погуляла на дне рождения коллеги в ярких нарядах

На днях участник групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний, больше известный как Позитив, отпраздновал свой день рождения - 19 мая артисту исполнилось 30 лет. В честь этого события он устроил яркую "неоновую" вечеринку, которую посетили многие его друзья и коллеги по цеху - к примеру, Надя Дорофеева в пикантных шортиках и маечке. Поздравить музыканта пришли и Настя Каменских в компании Потапа.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала несколько красочных фото с мероприятия. Для торжества она выбрала наряд в рамках "дресс-кода" и блистала в облегающем мини-платье неоново-салатового оттенка. Певица дополнила образ белыми кроссовками и носками в тон платью. Потап же был в футболке футбольного клуба "Барселона" и шортах - все в том же цвете, что и наряд Каменских, а также оранжевой кепке.

Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала несколько снимков, на которых она позирует одна, а также вместе с женой Позитива, а также поделилась двумя общими кадрами, на которых они позируют все вчетвером. При этом Настя стоит рядом с Позитивом, а супруга последнего с букетом цветов в руках - возле Потапа.

Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)

Все фотографии Каменских сопроводила хештегом #отридцалово, вероятно, имея в виду возраст именинника.

 

Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)

Совместные фото с Потапом вызвали бурные обсуждения среди подписчиков певицы - многие отмечают, что они очень красивая пара и поздравляют со скорой свадьбой, которая, по слухам, должна состояться 23 мая.

  • "Настя молодчина, ты как всегда на позитиве;)"
  • "Какие красивущие пары"
  • "Очень красивые и милые"
  • "Огненный огонь, вы крутыши"
  • "Крутые такие"
  • "Ааа, какие все красивые"
  • "Так когда свадьба?"
  • "Круто"

Также многие фаны восхитились эффектным образом Каменских.

  • "Секс леді"
  • "Какая ты красивая"
  • "Ефектна пані"
  • "Идеальная"
  • "Тебе очень идет зеленый, секси"
  • Дуже виразний вигляд"

Ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских разослали друзьям тайные приглашения на церемонию бракосочетания.

А также рассказывали о том, что Настя Каменских прокомментировала информацию о своей предстоящей свадьбе с Потапом.

Кстати, Настя Каменских умилила сеть фото с родителями.

Монро, Сумская, TAYANNA и еще 12 звезд присоединились к кампании Киевпрайда "Борітеся – поборете!" "Мужу повезло": жена Тищенко отпраздновала его день рождения в полупрозрачном наряде
Читать все новости