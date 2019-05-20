Ультракороткие шорты и декольте: "неоновая" Дорофеева оторвалась на вечеринке

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала эффектный снимок в неоновом свете

В воскресенье, 19 мая, популярный певец и участник групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) отметил свой день рождения. Его поспешили поздравить друзья и коллеги, а сам именинник закатил “неоновую" вечеринку, на которой побывала и его "вторя половинка" по дуэту, певица Надя Дорофеева. Соответствующим снимком девушка поделилась в Instagram.

На фото дерзкая Надя сидит прямо на столе. На ней – майка с глубоким вырезом на груди и короткие джинсовые шорты с завышенной талией, подчеркнувшие плавные изгибы ее стройной фигуры. Она немного приспустила джинсовую куртку, обнажив плечи.

"Neon birthday party Позитива", - коротко подписала эффектное фото в неоновом свете артистка, оставив ссылку на именинника.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кадр вызвал настоящий фурор среди поклонников звезды. Они пришли в восторг от внешнего вида Нади, не скупясь на эпитеты и комплименты в ее адрес.

"Это шикарно", "Неземная красота!", "Огонь", "Это очень красиво, а что это я? Это великолепно!", "У меня сейчас глаза ослепнут от такой мадам", "Красивая, особенно ножки", "Яркий и крутой прикид, ну, впрочем, как и ты!", "Надя, ты просто секси!", "Надь, ну ты прелесть!", "Красивая, нежная и милая", "Нереальная!" - писали поклонники, не в силах устоять перед пикантным снимком.

Ранее Надя Дорофеева обратилась к фанам за помощью – она никак не могла определится с выбором мебели.

Также Надя Дорофеева, которая во второй раз стала судьей проекта "Голос. Дети", сверкнула бесконечными ногами во время съемок шоу.

К слову, Надя Дорофеева показала душевные фото с сыном Джамалы, который пришел в гости к маме – певица также стала тренером вокального шоу "Голос. Дети".