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Такі гарні: Каменських з Потапом повеселилися на неонової вечірці Позитива


Знаменита пара погуляла на дні народження колеги в яскравих нарядах

На днях учасник гуртів "Время и Стекло" та MOZGI Олексій Завгородній, більше відомий як Позитив, відсвяткував свій день народження - 19 травня артистові виповнилося 30 років. На честь цієї події він влаштував яскраву "неонову" вечірку, яку відвідали багато його друзі та колеги по цеху - наприклад, Надя Дорофєєва в пікантних шортиках і маєчці. Привітати музиканта прийшла і Настя Каменських в компанії Потапа.

На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала кілька барвистих фото з заходу. Для торжества вона обрала вбрання у рамках "дрес-коду" і блищала в облягаючій міні-сукні неоново-салатового відтінку. Співачка доповнила образ білими кросівками та шкарпетками в тон сукні. Потап же був у футболці футбольного клубу "Барселона" і шортах - все в тому ж кольорі, що і наряд Каменських, а також помаранчевій кепці.

Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала кілька знімків, на яких вона позує одна, а також разом з дружиною Позитива, а також поділилася двома загальними кадрами, на яких вони позують всі вчотирьох. При цьому Настя стоїть поряд з Позитивом, а дружина останнього з букетом квітів у руках - біля Потапа.

Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)

Всі фотографії Каменських супроводила хештегом #отридцалово, ймовірно, маючи на увазі вік іменинника.

 

Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)

Спільні фото з Потапом викликали бурхливі обговорення серед підписників співачки - багато хто відзначає, що вони дуже красива пара і вітають зі швидким весіллям, яке, за чутками, має відбутися 23 травня.

  • "Настя молодчина, ти як завжди на позитиві;)"
  • "Які красивущі пари"
  • "Дуже красиві і милі"
  • "Вогненний вогонь, ви крутыши"
  • "Круті такі"
  • "Ааа, які всі красиві"
  • "Так коли весілля?"
  • "Круто"

Також багато фанів захопилися ефектним образом Каменських.

  • "Секс леді"
  • "Яка ти красива"
  • "Ефектна пані"
  • "Ідеальна"
  • "Тобі дуже йде зелений, сексі"
  • Дуже виразний вигляд"

Раніше ми писали про те, що Потап і Настя Каменських розіслали друзям таємні запрошення на церемонію одруження.

А також розповідали про те, що Настя Каменських прокоментувала інформацію про своє майбутнє весілля з Потапом.

До речі, Настя Каменських умилила мережу фото з батьками.

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