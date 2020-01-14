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Красива і щаслива: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в повітряному платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 10:35
Красива і щаслива: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в повітряному платті
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча влаштувала ефектну фотопрогулянку по березі океану

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі пляжний релакс на райських Сейшльских островах. Маленького синочка Івана вони поки що залишили вдома, а самі з задоволенням купаються в океані, загоряють і досліджують територію на велосипедах і машині. Зоряне сімейство радує шанувальників яскравими кадрами в мережі, показуючи, як вони проводять час. Так, днями Юрій зворушив всіх романтичним фото з дружиною на гойдалки на тлі океану.

Катя також захоплює ефектними пляжними луками. Телеведуча влаштувала фотопрогулянку по березі океану, а результатом поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка позує на білосніжному піску на тлі захоплюючих дух пейзажів - блакитної води, мальовничих скель і хмар.

Осадча приміряла повітряне довге плаття синього кольору в горошок, а доповнила яскравий лук солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами. Теледіва захоплює стрункою фігурою і вся так і світиться від щастя.

Красива і щаслива: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в повітряному платті

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Ще раз переконуюсь, що фільтри для інста створювали надихаючись острівними кольорами", - поділилася ведуча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Горбунов ж виклав селфи з коханою дружиною в цьому ж аутфиті на тлі пальм і скель.

Красива і щаслива: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в повітряному платті

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники залишилися під враженням від побаченого і оцінили райські красоти острова і барвистий образ Осадчої.

  • Захоплююсь Вами!!! Просто жінка красуня
  • Катя, ви красуня
  • Шикарні фото! Шикарна Катя!
  • Краса
  • шалено красиво
  • Ти найкраща Ведуча
  • Яке гарне плаття! Ну,і все навколо
  • Чудові кольори!
  • Боже, яка ж краса, немає слів
  • Це рай
  • Краса неймовірна I ві Катю богиня
  • Вже, навіть встигли засмагнути!
  • Приємно що є діви які не показують свої сідниці Респект Катерині і Джамалі

Красива і щаслива: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в повітряному платті

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, стильний Юрій Горбунов і Катя Осадча в прозорій сукні показали свої пригоди на Сейшелах - зоряна пара вивчає острів на машині.

Коли фільтри не потрібні: щасливі Осадча та Горбунов підкорили романтичним фото біля океану Стильний Горбунов і Осадча в прозорій сукні показали свої пригоди на Сейшелах
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновотдых
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