Красива і щаслива: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в повітряному платті

Телеведуча влаштувала ефектну фотопрогулянку по березі океану
Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі пляжний релакс на райських Сейшльских островах. Маленького синочка Івана вони поки що залишили вдома, а самі з задоволенням купаються в океані, загоряють і досліджують територію на велосипедах і машині. Зоряне сімейство радує шанувальників яскравими кадрами в мережі, показуючи, як вони проводять час. Так, днями Юрій зворушив всіх романтичним фото з дружиною на гойдалки на тлі океану.
Катя також захоплює ефектними пляжними луками. Телеведуча влаштувала фотопрогулянку по березі океану, а результатом поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка позує на білосніжному піску на тлі захоплюючих дух пейзажів - блакитної води, мальовничих скель і хмар.
Осадча приміряла повітряне довге плаття синього кольору в горошок, а доповнила яскравий лук солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами. Теледіва захоплює стрункою фігурою і вся так і світиться від щастя.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Ще раз переконуюсь, що фільтри для інста створювали надихаючись острівними кольорами", - поділилася ведуча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Горбунов ж виклав селфи з коханою дружиною в цьому ж аутфиті на тлі пальм і скель.
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники залишилися під враженням від побаченого і оцінили райські красоти острова і барвистий образ Осадчої.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, стильний Юрій Горбунов і Катя Осадча в прозорій сукні показали свої пригоди на Сейшелах - зоряна пара вивчає острів на машині.