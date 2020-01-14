Красива і щаслива: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в повітряному платті

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча влаштувала ефектну фотопрогулянку по березі океану

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі пляжний релакс на райських Сейшльских островах. Маленького синочка Івана вони поки що залишили вдома, а самі з задоволенням купаються в океані, загоряють і досліджують територію на велосипедах і машині. Зоряне сімейство радує шанувальників яскравими кадрами в мережі, показуючи, як вони проводять час. Так, днями Юрій зворушив всіх романтичним фото з дружиною на гойдалки на тлі океану.

Катя також захоплює ефектними пляжними луками. Телеведуча влаштувала фотопрогулянку по березі океану, а результатом поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка позує на білосніжному піску на тлі захоплюючих дух пейзажів - блакитної води, мальовничих скель і хмар.

Осадча приміряла повітряне довге плаття синього кольору в горошок, а доповнила яскравий лук солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами. Теледіва захоплює стрункою фігурою і вся так і світиться від щастя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Ще раз переконуюсь, що фільтри для інста створювали надихаючись острівними кольорами", - поділилася ведуча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Горбунов ж виклав селфи з коханою дружиною в цьому ж аутфиті на тлі пальм і скель.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники залишилися під враженням від побаченого і оцінили райські красоти острова і барвистий образ Осадчої.

Захоплююсь Вами!!! Просто жінка красуня

Катя, ви красуня

Шикарні фото! Шикарна Катя!

Краса

шалено красиво

Ти найкраща Ведуча

Яке гарне плаття! Ну,і все навколо

Чудові кольори!

Боже, яка ж краса, немає слів

Це рай

Краса неймовірна I ві Катю богиня

Вже, навіть встигли засмагнути!

Приємно що є діви які не показують свої сідниці Респект Катерині і Джамалі

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, стильний Юрій Горбунов і Катя Осадча в прозорій сукні показали свої пригоди на Сейшелах - зоряна пара вивчає острів на машині.