"Красивая до невозможности": Лобода восхитила фанатов идеальной фигурой в купальнике

Певица совмещает работу с отдыхом в Турции
Светлана Лобода, которая недавно выпустила долгожданный клип на успевший стать хитом трек "Пуля-Дура", где заворожила фанатов яркими образами, продолжает усердно работать. Певица отправилась с концертом в турецкую Анталию, где успела совместить приятное с полезным и немного позагорать.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала пару горячих снимков, на которых она демонстрирует точеную фигуру и бесконечно длинные ноги. На фото Светлана запечатлена у стены в спортивном розовом купальнике с надписями и рисунками черным цветом и солнцезащитных очках. Она принимает эффектные позы, выгодно подчеркивая свои соблазнительные формы.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Live concert. Tonight. Port Nature. Antalya are u ready?" - написала Лобода, анонсировав таким образом свой концерт, который состоится вечером 14 июня.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики артистки остались в полном восторге от идеальной фигуры Светланы и засыпали ее восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Светлана Лобода показала видео интенсивной тренировки, которое сняла ее дочь Ева.
Кстати, Лобода возбудила упругими ягодицами в пикантном видео, "заслужив" прозвище "Светлана Ореховна".