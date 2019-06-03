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"Умеет снять хороший контент": старшая дочка Лободы показала мамину тренировку (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.06.2019 - 13:56
"Умеет снять хороший контент": старшая дочка Лободы показала мамину тренировку (видео)
Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода показала активную тренировку для стройной фигуры

Светлана Лобода в последнее время решила чаще делиться с поклонниками своими спортивными буднями. Возможно, все дело в наступившем лете – нужно успеть похудеть к пляжному сезона… Хотя, как рассказывала ранее сама Лобода, она активно готовится к предстоящей музыкальной премии МУЗ-ТВ, которая пройдет уже в эту пятницу, 7 июня. По словам самой певицы, она просто "хочет быть красивой".

Так, на instagram-страничке Лободы стали все чаще появляться различные мотивационные фото и видео, на которых певица демонстрирует свои роскошные формы. К слову, следует отметить, что Светлана смогла невероятно быстро вернуться в прежнюю форму после рождения второго ребенка – дочки Тильды. Кстати, 24 мая малышке исполнился год.

А на данный момент скандальная украинская исполнительница выглядит еще более подтянутой. И всему "виной" – постоянные тренировки.

Одно из таких занятий на видео сняла старшая дочка Лободы – 8-летняя Ева.

"Ева комментатор знатный и оператор тоже. После окончания сказала: "Мам, ты же хорошо смонтируешь? Возьми разные ракурсы" #СпортИдети" – подписала видео Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Подписчики Лободы поспешили оставить свои отзывы по поводу видео. Многие отметили, что Ева – молодец.

  • "А девочка умеет снять хороший контент"
  • "Грудь какая)) обожаю"
  • "Отныне вас будет снимать Евуська"
  • "Усекла)) Как я обожаю этого ребенка))"
  • "Какие интересные ракурсы!"
  • "Почаще давайте ей снимать"
  • "Ева — оператор от Бога. Походу, вы раскрыли ее потенциал"
  • "Я обожаю вашу Еву! Ну такая она и грамотная, и с юмором"
  • "Тренировка глазами Евуськи))) Она и про себя не забыла - маленькая шкодина))"
  • "А ракурс решает"
  • "Далеко пойдёт"
  • "Отлично снимает! Все четко"
  • "Все самое главное сняла))"

Отметим, что сейчас Светлана выглядит действительно роскошно:

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Лобода

Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, не так давно Лобода уже успела похвастаться упругими ягодицами на видео. Тогда подписчики назвали ее "Светланой Ореховной". 

А до этого Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах. Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения. А также объяснила, как она репетирует между концертами. 

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