ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Светлана Ореховна: Лобода похвасталась упругими ягодицами на видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2019 - 10:56
Светлана Ореховна: Лобода похвасталась упругими ягодицами на видео
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода активно готовится к выходу на сцену музыкальной премии

Лобода продолжает делиться с поклонниками различными моментами с подготовки к своей очередной музыкальной премии. Так, скандальная украинская певица посетит российскую премию МУЗ-ТВ, которая состоится 7 июня. Теперь Светлана Лобода часто отмечает поклонникам, что активно готовится к этому события. И хочет блистать на сцене на пике своей формы.

Так, на своей instagram-страничке Лобода поделилась с поклонниками мотивационным видео, на котором показала лишь небольшую часть тренировки. Лобода выполняет глубокий присед. Такое упражнение отлично тренирует мышцы ног, а также особенно хорошо подтягивает ягодицы, особенно если выполнять его с дополнительным весом (однако под наблюдением опытного тренера).

На Лободе серая спортивная форма – короткая футболка, обтягивающие лосины, а также массивные кроссовки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: instagram.com/lobodaofficial

При этом Лобода "не заморачивалась" с подписью: "Подпиши видео", - призвала она многомиллионную армию поклонников. И последние не заставили себя долго упрашивать:

  • "Светлана Ореховна)"
  • "Тот момент, когда через 2 дня лето…"
  • "Вниз и вверх! Вниз и вверх! У Светы попа как орех"
  • "Можно перепеть хит Каменских, после видоса, теперь не "Попа, как у Ким", а так: "Попа Лободы, Попа Попа Лободы, Попа Лободы, Попа Попа Лободы" 
  • "С юмором все норм! Булка раз, булка два - я же Света Лобода"
  • "Конечно же: Все люди, как люди, а я суперзвезда!"
  • "Ведь та подруга, что упруга, не останется без друга!"
  • "Опа опа качайся попа!"
  • "Есть ради кого))"
  • "Ореховое настроение"
  • "Боже, какая вы идеальная"
  • "Без труда не вытащишь рыбку из пруда))"
  • "Два орешка у Золушки)"

Также четь позже Лобода показала поклонникам новое фото со своей недавней фотосессии. На снимке утонченная Лобода позирует в кожаном белье. Образ довершают лаконичные украшения и узкие очки.

"Качаю прЭсссссс, хочу быть красивой! Скоро премия Муз-ТВ", - подписала снимок Светлана.

Светлана Лобода

Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что до этого Лобода уже показывала пару кадров с этой фотосессии.

Светлана Ореховна: Лобода похвасталась упругими ягодицами на видео

Светлана Ореховна: Лобода похвасталась упругими ягодицами на видео

Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах. Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения. А также объяснила, как она репетирует между концертами. 

А до этого Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки

"Мировые модели нервно курят": Дорофеева в чулках вызвала ажиотаж в сети Девочка с глазами-океанами: Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото
Новости Украины Лободапевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь