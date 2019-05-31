Светлана Ореховна: Лобода похвасталась упругими ягодицами на видео

Лобода активно готовится к выходу на сцену музыкальной премии
Лобода продолжает делиться с поклонниками различными моментами с подготовки к своей очередной музыкальной премии. Так, скандальная украинская певица посетит российскую премию МУЗ-ТВ, которая состоится 7 июня. Теперь Светлана Лобода часто отмечает поклонникам, что активно готовится к этому события. И хочет блистать на сцене на пике своей формы.
Так, на своей instagram-страничке Лобода поделилась с поклонниками мотивационным видео, на котором показала лишь небольшую часть тренировки. Лобода выполняет глубокий присед. Такое упражнение отлично тренирует мышцы ног, а также особенно хорошо подтягивает ягодицы, особенно если выполнять его с дополнительным весом (однако под наблюдением опытного тренера).
На Лободе серая спортивная форма – короткая футболка, обтягивающие лосины, а также массивные кроссовки.
Видео: instagram.com/lobodaofficial
При этом Лобода "не заморачивалась" с подписью: "Подпиши видео", - призвала она многомиллионную армию поклонников. И последние не заставили себя долго упрашивать:
Также четь позже Лобода показала поклонникам новое фото со своей недавней фотосессии. На снимке утонченная Лобода позирует в кожаном белье. Образ довершают лаконичные украшения и узкие очки.
"Качаю прЭсссссс, хочу быть красивой! Скоро премия Муз-ТВ", - подписала снимок Светлана.
Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что до этого Лобода уже показывала пару кадров с этой фотосессии.
Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах. Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения. А также объяснила, как она репетирует между концертами.
А до этого Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки.