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"Красива до неможливості": Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику


Співачка поєднує роботу з відпочинком в Туреччині

Світлана Лобода, яка нещодавно випустила довгоочікуваний кліп на трек "Куля-Дура", який встиг стати хітом, де заворожила фанатів яскравими образами, продовжує старанно працювати. Співачка вирушила з концертом у турецьку Анталію, де встигла поєднати приємне з корисним і трохи позасмагати.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала пару гарячих знімків, на яких вона демонструє фігуру і нескінченно довгі ноги. На фото Світлана відображена біля стіни в спортивному рожевому купальнику з написами і малюнками чорним кольором і сонцезахисних окулярах. Вона приймає ефектні пози, вигідно підкреслюючи свої спокусливі форми.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Live concert. Tonight. Port Nature. Antalya are u ready?" - написала Лобода, анонсувавши таким чином свій концерт, який відбудеться ввечері 14 червня.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники артистки залишилися в повному захваті від ідеальної фігури Світлани і засипали її захопленими коментарями.

  • Ідеальна фігура, ідеальні ноги , ідеальна Ви. з кожним днем все цікавіше )))
  • Красуня
  • Шикарна
  • ІДЕАЛЬНА ЖІНКА. таку красу треба показувати
  • Воспламеняете наші серця, ми надсилаємо свою любов
  • ІДЕАЛЬНА
  • Фігура вогонь
  • Позичте фігуру на пару днів
  • Красива до неможливості
  • Ось це дійсно!!!! Світлана! Ти крута і чарівна!
  • Шалена
  • не Можна бути красивою такою
  • Фігура мрії, Ви ідеальна
  • Hooot! Ідеальна
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала відео інтенсивного тренування, яке зняла її дочка Єва.

До речі, Лобода збудила пружними сідницями в пікантному відео, "заслуговуючи" прізвисько "Світлана Горіховна".

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