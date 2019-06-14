"Красива до неможливості": Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику

Співачка поєднує роботу з відпочинком в Туреччині
Світлана Лобода, яка нещодавно випустила довгоочікуваний кліп на трек "Куля-Дура", який встиг стати хітом, де заворожила фанатів яскравими образами, продовжує старанно працювати. Співачка вирушила з концертом у турецьку Анталію, де встигла поєднати приємне з корисним і трохи позасмагати.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала пару гарячих знімків, на яких вона демонструє фігуру і нескінченно довгі ноги. На фото Світлана відображена біля стіни в спортивному рожевому купальнику з написами і малюнками чорним кольором і сонцезахисних окулярах. Вона приймає ефектні пози, вигідно підкреслюючи свої спокусливі форми.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Live concert. Tonight. Port Nature. Antalya are u ready?" - написала Лобода, анонсувавши таким чином свій концерт, який відбудеться ввечері 14 червня.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Підписники артистки залишилися в повному захваті від ідеальної фігури Світлани і засипали її захопленими коментарями.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Світлана Лобода показала відео інтенсивного тренування, яке зняла її дочка Єва.
До речі, Лобода збудила пружними сідницями в пікантному відео, "заслуговуючи" прізвисько "Світлана Горіховна".