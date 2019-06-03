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Космическая русалка: Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.06.2019 - 12:57
Космическая русалка: Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева и Завгородний стали звездными гостями "Большой свадьбы"

Надя Дорофеева поделилась с поклонниками очередным стильным фото, на котором, кстати, также позирует Позитив – Алексей Завгородний. Отметим, что 2 июня в Киеве на Певчем поле состоялся музыкальный фестиваль "Большая свадьба", где собрались десятки украинских исполнителей. К слову, мероприятие также посетила и Катя Осадчая со своей программой "Світське життя". Телеведущая пообщалась с Потапом, Олегом Винником, Ириной Федишин…

Также среди звездных гостей масштабной тусовки блистали солисты группы "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. Группа выступила на сцене фестиваля. В связи с чем Дорофеева поспешила поделиться с поклонниками новым моментов своей жизни.

"А это мы вчера на #большаясвадьба", - коротко подписала фото Дорофеева.

При этом поклонники дуэта отметили, как же стильно выглядят их любимчики. И правда, Дорофеева и Позитив выбрали подходящие друг другу наряды. На Позитиве – костюм с космическим принтом, а также черная футболка с логотипом "Время и Стекло".

А вот Надя выбрала более нарядный образ: брюки с высокой талией, обшитые серебряными пайетками; короткий черный топ и такая же короткая черная кожанка. Образ певицы довершает прическа из крупных локонов и мелких косичек, а также макияж с акцентом на блестящие глаза.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний

Стильные Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой поспешили засыпать ее восторженными отзывами:

  • "Офигенный наряд"
  • "Ваау! Какие костюмы!"
  • "Божеее, вы такие красивые!!!"
  • "Костюмы космические просто"
  • "Выступили бомбезно"
  • "Это было горячо, я охрипла"
  • "Вчера очень классно выступили, бери эти штаны на сольные концерты)"
  • "Надя!! Крутейший образ! А #Дим, конечно, фаворит этого лета и, думаю, станет классикой украинской поп-музыки"
  • "Бежала в тапках, вышла богиня"
  • "Молодцы! Это было очень очень круто"
  • "Вау, какие красивые костюмы)"
  • "Самые лучшие зайки"
  • "Классные выступления были!! Костюмы просто супер!!)"
  • "Вы были офигенные! Как мне повезло оказатся на этом концерте"
  • "Красотка моя!"

Напомним, ранее Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку. Так, во время масштабного концерта MONATIK'а на киевском Олимпийском стадионе, который состоялся 1 июня, артистка появилась в смелом наряде и станцевала жаркие танцы под их совместный трек "Глубоко". 

Космическая русалка: Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также до этого Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти". Надя поделилась эмоциями от съемок. 

Надя Дорофеева, Позитив, Джамала и Дзидзьо показали архивные детские фото На корточках и в тапках: Надя Дорофеева поразила дерзким спортивным образом
Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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