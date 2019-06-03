Космическая русалка: Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом

Дорофеева и Завгородний стали звездными гостями "Большой свадьбы"
Надя Дорофеева поделилась с поклонниками очередным стильным фото, на котором, кстати, также позирует Позитив – Алексей Завгородний. Отметим, что 2 июня в Киеве на Певчем поле состоялся музыкальный фестиваль "Большая свадьба", где собрались десятки украинских исполнителей. К слову, мероприятие также посетила и Катя Осадчая со своей программой "Світське життя". Телеведущая пообщалась с Потапом, Олегом Винником, Ириной Федишин…
Также среди звездных гостей масштабной тусовки блистали солисты группы "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. Группа выступила на сцене фестиваля. В связи с чем Дорофеева поспешила поделиться с поклонниками новым моментов своей жизни.
"А это мы вчера на #большаясвадьба", - коротко подписала фото Дорофеева.
При этом поклонники дуэта отметили, как же стильно выглядят их любимчики. И правда, Дорофеева и Позитив выбрали подходящие друг другу наряды. На Позитиве – костюм с космическим принтом, а также черная футболка с логотипом "Время и Стекло".
А вот Надя выбрала более нарядный образ: брюки с высокой талией, обшитые серебряными пайетками; короткий черный топ и такая же короткая черная кожанка. Образ певицы довершает прическа из крупных локонов и мелких косичек, а также макияж с акцентом на блестящие глаза.
Стильные Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники Дорофеевой поспешили засыпать ее восторженными отзывами:
Напомним, ранее Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку. Так, во время масштабного концерта MONATIK'а на киевском Олимпийском стадионе, который состоялся 1 июня, артистка появилась в смелом наряде и станцевала жаркие танцы под их совместный трек "Глубоко".
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Также до этого Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти". Надя поделилась эмоциями от съемок.