Космічна русалка: Надя Дорофєєва запаморочила голову ультра стильним образом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва і Завгородній стали зірковими гостями "Великого весілля"

Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками черговим стильним фото, на якому, до речі, також позує Позитив – Олексій Завгородній. Зазначимо, що 2 червня в Києві на Співочому полі відбувся музичний фестиваль "Велике весілля", де зібралися десятки українських виконавців. До слова, захід також відвідала і Катя Осадча зі своєю програмою "Світське життя". Телеведуча поспілкувалася з Потапом, Олегом Винником, Іриною Федишин...

Також серед зіркових гостей масштабної тусовки блищали солісти групи "Время и Стекло" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. Група виступила на сцені фестивалю. У зв'язку з чим Дорофєєва поспішила поділитися з шанувальниками новим моментом свого життя.

"А це ми вчора на #большаясвадьба", - коротко підписала фото Дорофєєва.

При цьому прихильники дуету відзначили, як стильно виглядають їхні улюбленці. І правда, Дорофєєва та Позитив вибрали відповідні один одному вбрання. На Позитиві – костюм з космічним принтом, а також чорна футболка з логотипом "Время и Стекло".

А от Надя вибрала більш ошатний образ: брюки з високою талією, обшиті срібними паєтками; короткий чорний топ і така ж коротка чорна шкірянка. Образ співачки довершує зачіска з великих локонів і дрібних кісок, а також макіяж з акцентом на блискучі очі.

Стильні Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої поспішили засипати її захопленими відгуками:

"Офігенний наряд"

"Ваау! Які костюми!"

"Божеее, ви такі гарні!!!"

"Космічні костюми просто"

"Виступили бомбезно"

"Це було гаряче, я охрипла"

"Вчора дуже класно виступили, бери ці штани на сольні концерти)"

"Надя!! Найкрутіший образ! А #Дим, звичайно, фаворит цього літа і, думаю, стане класикою української поп-музики"

"Бігла в тапках, вийшла богиня"

"Молодці! Це було дуже-дуже круто"

"Вау, які гарні костюми)"

"Найкращі зайчики"

"Класні виступи були!! Костюми просто супер!!)"

"Ви були офігенні! Як мені пощастило бути на цьому концерті"

"Красуня моя!"

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом. Співачка з'явилася в прозорому міні і колготках у сітку. Так, під час масштабного концерту MONATIK'а на київському Олімпійському стадіоні, який відбувся 1 червня, артистка з'явилася в сміливому вбранні і станцювала спекотні танці під їх спільний трек "Глубоко".

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти". Надя поділилася емоціями від зйомок.