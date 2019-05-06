В коротких шортах и на каблуках: 45-летняя Кейт Бекинсейл взорвала сеть откровенным снимком

Кейт Бекинсейл, которая недавно поставила точку в отношениях с молодым бойфрендом – 25-летним актером Питом Дэвидсоном, похоже, нелегко переживает разлуку. Как утверждают СМИ, пара решила расстаться обоюдно и сохранила теплые отношения. Сама Кейт не раз признавалась, что возлюбленный – довольно непростой человек, и принять его тяжелое прошлое ей было сложно. Отец комика погиб во время теракта 11 сентября 2001-го года, и из-за этого потрясения парень даже совершал попытки самоубийства. По словам Кейт, если бы она меньше его любила, то, возможно, не стала бы строить с ним отношения. Тем не менее, у молодых людей, казалось, все шло хорошо, и новость стала неожиданностью для всех поклонников пары.



Сами звезды не стали комментировать это событие. Зато на своей странице в Instagram Кейт выложила неоднозначный пост. На довольно откровенном снимке Кейт одета в черную блузу и шорты, открывающие ее длинные стройные ноги, и туфли на высокой шпильке. Волосы уложены в роскошную прическу, а на руке часы. Фото она подписала весьма замысловатой фразой с налетом иронии и философского смысла, которая является переделанной фразой из песни.



Откровенная Кейт Бекинсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Некоторые оценили юмор Кейт, отметив ее способность посмеяться над собой и остроумие. Но большинство все же не стали сильно акцентировать внимания на сказанном, больше сосредоточившись на внешнем виде 45-летней актрисы.

"Какие ноги",

"Одна из самых красивых женщин на планете",

"Ты очень странная, но ты мне нравишься",

"Ноги дня",

"Прекрасна как всегда",

"Невероятно горяча",

"Черно-белые снимки еще никогда не были так горячи",

"Ты прекрасная женщина и восхитительная актриса",

"Ты выглядишь чудесно на каблуках",

"Ты идеальна",

"Боже, ты становишься с каждым разом все более горячей",

"Твоя красота благословенна", – забросали они красавицу многочисленными комплиментами.

Напомним, это уже не первые отношения Пита Дэвидсона, которые закончились весьма неожиданно. В прошлом году он был обручен с певицей Арианой Гранде, но пара рассталась буквально через несколько месяцев после объявленной помолвки.

Кстати, ранее обнаженная и без макияжа 45-летняя Кейт Бекинсейл поразила смелым фото.

Напомним, 45-летняя супермодель Кейт Мосс обнажилась для British Vogue.

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