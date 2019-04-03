Легко и просто: Кортни Кардашьян рассказала о секретах ухода и создания макияжа (видео)

Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Звезда показала главные бьюти-приемы американскому Vogue

Кортни Кардашьян, на днях запустившая свой лайфстайл-сайт poosh.com, где будет масса информации о красоте, моде и уходе, успевает снимать видео и для других ресурсов. Так, для американского Vogue она подготовила ролик на тему естественного макияжа. Бизнесвумен и звезда соцсетей поделилась лайфхаками и наглядно продемонстрировала базовое создание макияжа на каждый день.

Кортни – большая поклонница натуральных средств по уходу, в том числе сделанных самостоятельно. И прежде чем приступить к мейк-апу, она уделяет время коже. Итак, первым делом она наносит тонким слоем с помощью кисти детокс-маску для лица, которую смешивает с ложкой меда. "Вы также можете смещать ее с водой и всем, чем пожелаете", – советует она.

А чтобы не терять времени, параллельно наносит скраб для губ. Для последнего она смешивает в равных частях органический сахар, мед и кокосовое масло. К слову, средство получается таким вкусным, что в конце она может не удержаться и даже съесть его, признается звезда. Когда остатки маски сняты салфеткой, она наносит на кожу гиалуроновую сыворотку и увлажняющее средство, а после – солнцезащитный крем.

"Уход за кожей – мой главный "пунктик", – откровенничает Кортни. А потому макияжу она уделяет не так много времени, главное – подчеркнуть свежесть кожи и расставить нужные акценты. Для идеального тона она смешивает пару оттенков любимого тонального средства. Она наносит его промакивающими движениями с помощью бьюти-блендера.

Под глаза – консилер, им же она маскирует мелкие недочеты и осветляет нужные зоны. Сверху – легкий слой бронзера, чтобы придать коже отдохнувший вид – будто бы она только что с отпуска. После чего – легкий контуринг. "Никаких четких линий", – предупреждает знаменитая 39-летняя звезда. Она растушевывает по линиям носа, затемняет складку века и проходится по контуру лица.

Выразительность взгляду она придает с помощью черной туши, предварительно подкрутив ресницы керлером. На губы наносит помаду натурального оттенка, брови подчеркивает карандашом. Все – Кортни готова к новому дню и новым достижениям!

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала пышный бюст в откровенном мини-платье от Versace.

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