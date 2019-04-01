ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вечная муза: 45-летняя Кейт Мосс обнажилась для British Vogue

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2019 - 20:33
Вечная муза: 45-летняя Кейт Мосс обнажилась для British Vogue
Кейт Мосс на обложке British Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель появится на 3-х обложках майского номера

Легендарная супермодель, дизайнер, а с 2013-го года и редактор британского Vogue Кейт Мосс украсила новую обложку майского выпуска British Vogue. А вернее – сразу 3 обложки. Журнал появится в продаже 5 апреля, но уже сейчас на официальной странице глянца можно полюбоваться новым выпуском. Снимали легендарную модель знаменитые фешн-фотографы: британец Джейми Хоксворт, швед Микаэль Янссон и голландский дуэт Inez & Vinoodh.  

На первой Кейт позирует обнаженной, примерив лишь косынку от британского бренда J.W.Anderson, украшенную замысловатой брошью, мелкие серьги и крупное кольцо. Никакого макияжа и укладки. "Чистый стиль", – гласит красноречивая подпись. "Кейт обнажилась. Вечно привлекательный приглашенный редактор #KateMoss на трех обложках специального майского номера #BritishVogue. Ищите в газетных киосках с пятницу, 5 апреля", – прокомментировали представители издания.

Кейт Мосс

Вечная муза: 45-летняя Кейт Мосс обнажилась для British Vogue

На второй Кейт примерила белый пиджак с галстуком, украшенный крупной золотой брошью, и шляпу с перьями от Gucci. На руках – множество стильных украшений от британской марки Macculloch & Wallis и от французского бренда Van Cleef & Arpels. Она посвящена итальянской актрисе, модели и дизайнеру Аните Палленберг и ее стилю. К слову, как указано на странице British Vogue, пиджак и змеиный браслет на запястье Кейт – вещи из личного архива Аниты. "Модель, которая остается музой навсегда... Смотрите полную историю в новом выпуске, где она углубляется в архив 60-х и 70-х годов Аниты Палленберг".

Вечная муза: 45-летняя Кейт Мосс обнажилась для British Vogue

На третьей Кейт предстала в джинсах, белой шубе, с дерзкой укладкой и ярким макияжем. Также в сети уже появилось несколько кадров из новой фотосессии. Кейт позирует в брючном костюме необычного кроя и крупными украшениями. 

К слову, за свою карьеру Мосс успела украсить множество обложек глянцевых изданий, только на Vogue разных стран она побывала более 38 раз.

Вечная муза: 45-летняя Кейт Мосс обнажилась для British Vogue

Кейт Мосс

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе

Также "богиня кэжуала" стильная Ирина Шейк на обложке бразильского Vogue

В пальто и штанах с лампасами: беременная Лилия Подкопаева блеснула трендовым весенним образом Ослепительна: Бейонсе восхитила роскошным белым нарядом от BALMAIN
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины стильмодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь