Вечная муза: 45-летняя Кейт Мосс обнажилась для British Vogue

Кейт Мосс на обложке British Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Супермодель появится на 3-х обложках майского номера

Легендарная супермодель, дизайнер, а с 2013-го года и редактор британского Vogue Кейт Мосс украсила новую обложку майского выпуска British Vogue. А вернее – сразу 3 обложки. Журнал появится в продаже 5 апреля, но уже сейчас на официальной странице глянца можно полюбоваться новым выпуском. Снимали легендарную модель знаменитые фешн-фотографы: британец Джейми Хоксворт, швед Микаэль Янссон и голландский дуэт Inez & Vinoodh.

На первой Кейт позирует обнаженной, примерив лишь косынку от британского бренда J.W.Anderson, украшенную замысловатой брошью, мелкие серьги и крупное кольцо. Никакого макияжа и укладки. "Чистый стиль", – гласит красноречивая подпись. "Кейт обнажилась. Вечно привлекательный приглашенный редактор #KateMoss на трех обложках специального майского номера #BritishVogue. Ищите в газетных киосках с пятницу, 5 апреля", – прокомментировали представители издания.

На второй Кейт примерила белый пиджак с галстуком, украшенный крупной золотой брошью, и шляпу с перьями от Gucci. На руках – множество стильных украшений от британской марки Macculloch & Wallis и от французского бренда Van Cleef & Arpels. Она посвящена итальянской актрисе, модели и дизайнеру Аните Палленберг и ее стилю. К слову, как указано на странице British Vogue, пиджак и змеиный браслет на запястье Кейт – вещи из личного архива Аниты. "Модель, которая остается музой навсегда... Смотрите полную историю в новом выпуске, где она углубляется в архив 60-х и 70-х годов Аниты Палленберг".

На третьей Кейт предстала в джинсах, белой шубе, с дерзкой укладкой и ярким макияжем. Также в сети уже появилось несколько кадров из новой фотосессии. Кейт позирует в брючном костюме необычного кроя и крупными украшениями.

К слову, за свою карьеру Мосс успела украсить множество обложек глянцевых изданий, только на Vogue разных стран она побывала более 38 раз.

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.

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