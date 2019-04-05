Обнаженная и без макияжа: 45-летняя Кейт Бекинсейл поразила смелым фото

Фото: Кейт Бекинсейл (instagram.com/katebeckinsale)

Поклонники уверяют, что актриса совсем не выглядит на свой возраст

Голливудские звезды не так уж часто решаются показать всему миру свое лицо без косметики, и даже тогда зачаcтую слегка приукрашают действительность фильтрами или же перманентным макияжем. Однако звезда "Другого мира" Кейт Бекинсейл не из их числа - 45-летняя актриса не побоялась опубликовать на своей страничке в Instagram снимок абсолютно "голого" лица.

Более того, на смелом фото, сделанном в ванной, видно, что звезда еще и обнажена - однако все пикантные части тела она все же обрезала.

Отметим, что у Кейт 2,8 миллиона подписчиков.

Фото: Кейт Бекинсейл (instagram.com/katebeckinsale)

"Mens sana in corpore sano", - подписала кадр артистка, что переводится с латинского, как "в здоровом теле — здоровый дух".

"Или, как мы говорим в Чизвике, "Чистая задница — чистая совесть", - с юмором добавила Бекинсейл.

Менее чем за сутки пост набрал 124 тысячи лайков и тысячи восхищенных комментариев. Подписчики восторгаются красотой и свежестью Кейт и уверяют, что она ну никак не выглядит на свой возраст.

Кстати, в марте Бекинсейл удалила свой аккаунт в Instagram после критики их отношений с комиком Питом Дэвидсоном, который на 20 лет младше ее. Однако сейчас звезда восстановила его и подобными фото доказывает, что 25-летнему Питу очень повезло заполучить такую девушку.

Напомним, 45-летняя супермодель Кейт Мосс обнажилась для British Vogue.

Мы также писали, что Кортни Кардашьян рассказала о секретах ухода и создания макияжа.