Королева цветов: Тина Кароль заворожила чувственными фото с пионами

Украинская поп-дива Тина Кароль не дает поклонникам перевести дух и балует их все новыми и новыми жаркими кадрами. Певица виртуозно совмещает сексуальность и откровенность с утонченностью и нежностью, вызывая восторг фанатов. На свежих фото артистка устроила чувственную фотосессию с цветами.

На эффектных снимках Тина запечатлена в светло-розовом пиджаке и с букетом пионов в руках. Ее волосы уложены красивыми волнами, а на лице - нежный макияж. На одном из фото она подняла голову вверх и томно приоткрыла губы, а на втором пронзительно смотрит в объектив.

Игра света и тени добавляет особой атмосферности соблазнительным снимкам, автором которых выступил фотограф Антон Кулаковский.

Тина Кароль покорила нежными фото с пионами (фото: instagram.com/tina_karol))



Пользователи сети оценили новые фото Кароль и засыпали любимую артистку восторженными комментариями.

Такаааая нежная

Шикарна

Лучшая

До невозможности красива

Это очень сладко

Прекрасна

Все комплименты уже закончились, а желание выразить восхищение красотой с каждым разом только больше. Невероятрейшая

как всегда огонь

Королева цветов

Это невыносимо

Цветочная богиня

Лучшый цветок в миреее

@tina_karol .... Кішечка приймає сонячні ванни

Какой красивый цветочек

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль растрогала кадрами со своей свадьбы с покойным мужем Евгением Огиром. 15 июня для звезды – особый день. Именно тогда она вышла замуж за любимого, своего продюсера и обвенчалась с ним. Но счастье продлилось всего пять лет – Евгений скончался от онкологии.