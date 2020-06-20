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Королева цветов: Тина Кароль заворожила чувственными фото с пионами

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Певица взволновала поклонников жаркими фото в цветах

Украинская поп-дива Тина Кароль не дает поклонникам перевести дух и балует их все новыми и новыми жаркими кадрами. Певица виртуозно совмещает сексуальность и откровенность с утонченностью и нежностью, вызывая восторг фанатов. На свежих фото артистка устроила чувственную фотосессию с цветами.

На эффектных снимках Тина запечатлена в светло-розовом пиджаке и с букетом пионов в руках. Ее волосы уложены красивыми волнами, а на лице - нежный макияж. На одном из фото она подняла голову вверх и томно приоткрыла губы, а на втором пронзительно смотрит в объектив.

Игра света и тени добавляет особой атмосферности соблазнительным снимкам, автором которых выступил фотограф Антон Кулаковский.

Тина Кароль покорила нежными фото с пионами (фото: instagram.com/tina_karol))


Пользователи сети оценили новые фото Кароль и засыпали любимую артистку восторженными комментариями.

  • Такаааая нежная
  • Шикарна
  • Лучшая
  • До невозможности красива
  • Это очень сладко
  • Прекрасна
  • Все комплименты уже закончились, а желание выразить восхищение красотой с каждым разом только больше. Невероятрейшая
  • как всегда огонь
  • Королева цветов
  • Это невыносимо
  • Цветочная богиня
  • Лучшый цветок в миреее
  • @tina_karol .... Кішечка приймає сонячні ванни
  • Какой красивый цветочек

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль растрогала кадрами со своей свадьбы с покойным мужем Евгением Огиром. 15 июня для звезды – особый день. Именно тогда она вышла замуж за любимого, своего продюсера и обвенчалась с ним. Но счастье продлилось всего пять лет – Евгений скончался от онкологии.

Автор: Lite

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