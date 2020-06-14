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Такие милые: Тина Кароль покорила натуральной красотой на нежном фото с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2020 - 17:33
Такие милые: Тина Кароль покорила натуральной красотой на нежном фото с сыном
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Веня растет настоящей копией своего отца

Тина Кароль в последнее время не дает расслабиться своим поклонникам, дразня их откровенными и чувственными фотосетами в очень пикантных образах. Певица без стеснения демонстрирует на камеру свою точеную фигуру, при этом снимки получаются эстетичными и не вульгарными. А на свежем фото звезда показала своего подросшего сына, а заодно и восхитила естественной красотой.

В разделе сториз своего Instagram Тина опубликовала нежное селфи с 11-летним Вениамином. При этом артистка запечатлена без грамма косметики на лице и выглядит немного грустной.

Такие милые: Тина Кароль покорила натуральной красотой на нежном фото с сыном

Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина (фото: instagram.com/_fantina)

Также Кароль выложила короткое видео, показав себя крупным планом. Стоит отметить массивное ожерелье на шее певицы. Она серьезно смотрит в объектив, после чего слегка улыбается.

Тина Кароль очаровала естественной красотой (фото: instagram.com/_fantina)

Поклонники остались в восторге от красоты Тины, а также оставили умиленные комментарии к фото с Веней, которое было опубликовано в фан-паблике артистки. Отметим, что мальчик растет очень похожим на своего покойного отца Евгения Огира.

  • Веня серьёзный, а мама грустная, улыбнись, всё будет хорошо,..
  • пупсы
  • Бусинки
  • ох уж эти глазки, тону
  • Голубоглазки!!!!
  • Котятки
  • Красуууня
  • Сонечки
  • Наши зайчики родные и любимые. Любим безгранично.
  • Без макияжа выглядит как старшая сестра!
  • Чудесные глазау мамы с сыном и как похожи. Побольше душевного тепла Вам Тиночка

Такие милые: Тина Кароль покорила натуральной красотой на нежном фото с сыном

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала свой пресс и плоский животик во время эффектного фотосета среди зелени.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Тина Карольсын
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