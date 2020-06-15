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Особенный день: улыбчивая Тина Кароль растрогала трепетным признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2020 - 17:35
Особенный день: улыбчивая Тина Кароль растрогала трепетным признанием
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица отмечает особенный день

Тина Кароль в последнее время радует поклонников регулярным пополнением в виде новых фото на страничке в Instagram. На кадрах она – совершенно разная: игривая, томная, отковенно соблазнительная, озорная и элегантная.

Так, певица опубликовала коллаж из портретных фото, на которых она обезоруживающе улыбается и смотрит широко распахнутми голубыми глазами из-под пушистых ресниц куда-то в даль. А вот она заливисто смеется, подперев лицо руками.

"15 июня - мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!", - подписала фото певица.

Именно 15 июня – это дата свадьбы Тины и ее безвременно ушедшего от онкологии мужа и продюсера Евгения Огира. Торжество прошло в 2018 году в Киеве, но счастье пары было недолгим – через 5 лет мужчина скончался от рака. Артистка отчаянно боролась за жизнь любимого, но смертельный недуг оказался сильнее…

Особенный день: улыбчивая Тина Кароль растрогала трепетным признанием

Тина Кароль редко смеется и улыбается для фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники нечасто видят звезду такой жизнерадостной, поэтому они были просто очарованы.

  • Когда ты улыбаешься - целый мир,вот смотришь на человека,целый мир и он прекрасен
  • Как всегда очаровательна
  • Улыбайся всегда, улыбка у тебя волшебная
  • Улыбка как из сказки
  • Так и надо, всегда улыбайся. Улыбка тебе так идет
  • Красотуля милашка
  • Вы такая слишком красивая
  • Очень красивая

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" Тина показала, как смотрит видеосъемку со дня бракосочетания и вновь переживает трепетные моменты.

На страничке фан-клуба Тині появились эксклюзивные кадры с венчания пары.

Ранее Тина Кароль поделилась пикантным фото в соблазнительной позе, оголив ножки и бедра.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Тина Кароль
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