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Королева квітів: Тіна Кароль заворожила чуттєвими фото з півоніями

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Співачка схвилювала шанувальників жаркими фото в квітах

Українська поп-діва Тіна Кароль не дає шанувальникам перевести дух і балує їх все новими і новими жаркими кадрами. Співачка віртуозно поєднує сексуальність і відвертість з витонченістю і лагідністю, викликаючи захоплення фанатів. На свіжих фото артистка влаштувала чуттєву фотосесію з квітами.

На ефектних знімках Тіна відображена в світло-рожевому піджаку і з букетом півоній в руках. Її волосся укладене красивими хвилями, а на обличчі - ніжний макіяж. На одному з фото вона підняла голову вгору і млосно прочинила губи, а на другому пронизливо дивиться в об'єктив.

Гра світла і тіні додає особливої атмосферності спокусливим знімкам, автором яких виступив фотограф Антон Кулаковський.

Тіна Кароль підкорила ніжними фото з півоніями (фото: instagram.com/tina_karol))


Користувачі мережі оцінили нові фото Кароль і засипали улюблену артистку захопленими коментарями.

  • Такаааая ніжна
  • Шикарна
  • Краща
  • До неможливості красива
  • Це дуже солодко
  • Прекрасна
  • Всі компліменти вже закінчилися, а бажання висловити захоплення красою з кожним разом більше. Невероятрейшая
  • як завжди вогонь
  • Королева квітів
  • Це нестерпно
  • Квіткова богиня
  • Кращу квітку в миреее
  • @tina_karol .... Кішечка приймає сонячні ванни
  • Який гарний квіточка

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль зворушила кадрами зі свого весілля з покійним чоловіком Євгеном Огіром. 15 червня для зірки – особливий день. Саме тоді вона вийшла заміж за коханого, свого продюсера і обвінчалася з ним. Але щастя тривало лише п'ять років – Євген помер від онкології.

Автор: Lite

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