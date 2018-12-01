Каменских, Дорофеева, Джамала: фото с красной дорожки M1 Music Awards 2018

Коллаж (РБК-Украина)

Кроме известных украинских певиц по красно дорожке прошлись и другие селебрити

На красной дорожке "M1 Music Awards 2018", которое началось в субботу, 1 декабря, сегодня было много звезд украинского шоу-бизнеса. О некоторых из них мы уже рассказывали ранее. Сейчас у нас есть новая порция снимков с образами артистов от наших фотографов и мы расскажем о том, чем смогли впечатлить музыканты и исполнители.

На красной дорожке появилась поп-группа "DILEMMA" в полном составе. Мужские участники коллектива надели классические костюмы-тройки синего, черного и серого цвета, но, чтобы хоть чем-то отличаться, к ним они подобрали рубашку, футболку и гольф. "Жемчужиной" , украсившей коллектив стала солистка, которая предстала в черном вечернем платье в полс с одной бретелью, у платья был один интересный нюанс – разрез, красиво подчеркивающий декольте певицы.

Фото: "DILEMMA" (РБК, Виталий Носач)

Два солиста группы "Авиатор" позировали перед фотографами в традиционных "нарядах" жителей южного полюса – черно-белых смокингах. В таком же образе предстал и телеведущий Александр Педан.

Фото: "Aвиатор" и Александр Педан (РБК, Виталий Носач)

Пара ведущих красной дорожки порадовала нескучными вариантами торжественных нарядов: трендовый смокинг с велюровым пиджаком актуального бордового цвета с бабочкой – на ведущем, лаконичное бежевое платье в пол с интересным белым принтом – на ведущей.

Фото: (РБК, Виталий Носач)

По-настоящему удивить и развеселить смог создатель и фронтмен группы "НЕДІЛЯ" – Приступа Эдуард, известный по сценическому прозвищу Диля. Он решил добавить праздничной атмосферы на красной дорожке и предстал в образе Санта Клауса с традиционным праздницным мешком и, конечно же, его сопровождала обворожительная спутница в образе снегурочки.

Фото: "Диля" (РБК, Виталий Носач)

Ведущий "Ревизора" Николай Тищенко был запечатлен в элегантном смокинге черного цвета и без галстука. На снимке он обнимает свою супругу - Аллу Барановскую в легком, многослойном вечернем платьем в розово-коричневых тонах.

Фото: Николай Тищенко (РБК, Виталий Носач)

Музыкальный дуэт "Братья Борисенко" продемонстрировали дерзкие наряды в стиле гранж в сопровождении прекрасной незнакомки с зелеными волосами.

Фото: Братья Борисенко (РБК, Виталий Носач)

Евгения Данилова, она же певица SCARLETT позировала перед камерами в нарядном платье на тонких бретельках с цветовым градиентом от красного до горчичного цвета. Оно было украшено россыпью страз сверху до самого края подола.

Фото: SCARLETT (РБК, Виталий Носач)

Телеведущая шоу "Зваженi та щасливi" Мирослава Ульянина остановила выбор на черном платье-футляре с открытым верхом, вдоль всего платья изображен белый абстрактный принт.

Фото: Мирослава Ульянина (РБК, Виталий Носач)

Шикарное вечернее платье с золотистым принтом-листями от экс-солистки "Пары Нормальных" Анны Добрыдневой.

Фото: Анна Добрыднева (РБК, Виталий Носач)

Ослепительная певица Мишель Андраде в романтическом легком платье страстного красного цвета.

Фото: Мишель Андраде (РБК, Виталий Носач)

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, чтобы не выглядеть уж совсем строго в сдержанной одежде черного цвета, много улыбались фотографам.

Фото: Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (РБК, Виталий Носач)

Стильная Злата Огневич для торжественного события выбрала розовое коктейльное блестящее платье с пикантным глубоким разрезом, позволяющим увидеть ее стройные ножки.

Фото: Злата Огневич (РБК, Виталий Носач)

Далее на красной дорожке были замечены такие музыкальные коллективы: "Kadnay", " Hardkiss", "O.Torvald", "Антитiла", "Пацики з Франека"вместе с ними пришел и Алексеев. Все они, как будто сговорившись, выбрали одежду черно-белых цветов.

Фото: (РБК, Виталий Носач)

"MAROOV & BOOSIN" удивили ярким по концепции, но не по цветовой гамме, советанием костюмов.

Фото: "MAROOV & BOOSIN" (РБК, Виталий Носач)

Группа "KAZKA" решила показаться публике в привычном для них стиле.

Фото: KAZKA (РБК, Виталий Носач)

Также на мероприятии было необычное трио девушек в нарядах а-ля кабаре.

Фото: (РБК, Виталий Носач)

"Золотой" голос Украины Александр Пономарев в смокинге.

Фото: Александр Пономарев (РБК, Виталий Носач)

MONATIK пришел на красную дорожку в классическом черном костюме, однако его образ "разбавил" интересный головной убор и красная вышивка на пиджаке. Такой же вариант одежды выбрал и Павло Зибров

Фото: MONATIK, Павло Зибров (РБК, Виталий Носач)

Настю Каменских заслуженно можно назвать королевой эпатажа красной дорожки, поскольку она позировала перед камерами в прозрачном топе-сетке и необычной юбке.

Фото: Настя Каменских (РБК, Виталий Носач)

На "M1 Music Awards 2018" Ирина Билык появилась со своей семьей – мужем и сыном. Их запечатлели в фемили-луке. Все члены семьи артистки надели мужские костюмы.

Фото: (РБК, Виталий Носач)

Иван Нави прошелся по дорожкев джинсах, длинной рубахе, модном блейзере и бейсболке.

Фото: (РБК, Виталий Носач)

Игорь Кондратюк решил отметиться в клетчатом смокинге в сочетании галстука-бабочки.

Фото: Игорь Кондратюк (РБК, Виталий Носач)

Анна-Мария дуэт и братья Движон предстали в трендовых клетчатых костюмах.

Фото: (РБК, Виталий Носач)

Экс-солистка группы "ВИА-Гра" Надежда Мехер-Грановская "выгуляла" на красной дорожке черно-белое платье в стиле color block, низ которого был украшен принтом. Образ дополнила сумка, надетая через плечо и атласные сапожки по ноге.

Фото: Надежда Мейхер-Грановская (РБК, Виталий Носач)

Завершила парад звезд прекрасная Джамала, которая предстала в стильном черном комбинезоне.

Фото: Джамала (РБК, Виталий Носач)

Как сообщалось ранее, в прошлом году впервые на сцене М1 Music Awards появился популярный сердцеед Dan Balan, а также исполнители суперхита Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Видео: РБК-Украина