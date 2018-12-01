M1 Music Awards 2018: звезды на красной дорожке (фото)

Фото: (РБК-Украина/Коллаж)

В 15:00 1 декабря стартовала красная дорожка украинской музыкальной церемонии награждения

В субботу, 1 декабря вечером в 19:00 начнется главная музыкальная церемония награждения "M1 Music Awards 2018". Мероприятие пройдет в киевском Дворце спорта, оно соберет лучших представителей музыкальной индустрии, а в 15:00 стартовала красная дорожка, на которой уже были замечены отечественные и зарубежные яркие представители шоу-бизнеса. Lite побывал там и мы покажем образы, которые продемонстрировали исполнители.

Так, первым по красной дорожке прошелся экзотический красавец-певец из Греции Андреас. Он предстал перед объективами фотографов в стильном черном костюме с монохромным белым геометрическим орнаментом, его образ дополнил интересный стайлинг волос в тон наряду. Стоит отметить, что пиджак был надет прямо на голое тело без рубашки.

Фото: певец Андреас (РБК, Виталий Носач)

Далее на дорожке фотографами были замечены ведущие "M1 Music Award": ведущая музыкального телеканала "М1" Мила Еремеева и будущий "Холостяк" – украинский теле и радио ведущий, а также реактор мужского журнала "XXL" Никита Добрынин. Мила остановила свой выбор на необычном брючном костюме розового оттенка с космическим блестящим принтом с пайетками на одном рукаве и одной штанине. Костюм Еремеевой выполнен с иммитацией того, что жакет надет только наполовину. Что же касаемо Никиты, то он решил надеть традиционный для светских мероприятий смокинг, но с неклассической расцветкой – черно-белой, с изображением коней.

Фото: Никита Добрынин и Мила Еремеева(РБК, Виталий Носач)

Также на красной дорожке "M 1" уже появился лидер и вокалист украинской группы "Без обмежень" Сергей Тачинец. Перед публикой он предстал в наряде черного цвета. Певец надел классический пиджак, свитер-гольф и джинсы в сочетании с замшевой обувью.

Фото: Сергей Тачинец (РБК, Виталий Носач)

Далее за Сергеем появился еще один певец Влад Сытник. Он не стал "мудрить" с выбором вычурной одежды и выбрал для себя серый костюм с бордовым гольфом, под костюм он подобрал классические коричневые кожаные туфли с затемненными носками.

Фото: Влад Сытник (РБК, Виталий Носач)

Вслед за ним в классическом смокинге с галстуком-бабочкой "дефилировал" украинский певец Эль Кравчук, пик популярности которого пришелся на конец 90-х – начало 00-х.

Фото: Эль Кравчук (РБК, Виталий Носач)

Парад украинских звезд в традиционных одеждах разбавила эпатажная светская львица, телеведущая и актриса Севетлана Вольнова, которая вышла в свет в полупрозрачном дерзком платье с трикотажным объемным верхом, которое украсила широким лаковым поясом на талии. К нему она подобрала крупную фетровую шляпу-цилиндр коричневого цвета и туфли на высоком каблуке с открытым носком. Любопытным элентом ее образа стала полоса, которую Вольнова нарисовала через все лицо.

Фото: светскаяская львица Светлана Вольнова (РБК, Виталий Носач)

Как сообщалось ранее, в прошлом году впервые на сцене М1 Music Awards появился популярный сердцеед Dan Balan, а также исполнители суперхита Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Напомним, совсем недавно музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" опубликовал новый рейтинг по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк" и на первое место уверенно вышла украинская группа KAZKA с синглом "Плакала".

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Видео: РБК-Украина