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Королева епатажу: Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards"

Lite » Зірки 01.12.2018 - 22:03
Королева епатажу: Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards"
Колаж (РБК-Україна)

Топ Насті Каменських ледь прикривав її груди

У суботу, 1 грудня цілий вечір по червоній доріжці "M1 Music Awards 2018" проходив парад українських зірок. Окремим гостем на червоній доріжці музичної премії нагородження була українська POP i r'n'b-співачка, актриса, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор" – Настя Каменських. Вона здивувала публіку "голим" нарядом, який значно відрізнявся на фоні інших нарядів селебріті.

Королева епатажу: Настя Каменських здивувала &quot;голим&quot; нарядом на &quot;М1 Music Awards&quot;Фото: Настя Каменських (РБК, Віталій Носач)

Настя вийшла на публіку в досить відвертому вбранні. З верхнього одягу на ній була лише прозора блуза, зшита на манер золотий кольчуги, яка майже не прикривала шикарні форми актриси. Окремої уваги заслуговують і штани співачки – чорні, лаковані і, що привернуло загальну увагу, зі шлейфом того ж кольору. Її по праву можна назвати королевою епатажу урочистого вечора.

 

Фото: Настя Каменських (РБК, Віталій Носач)

Настя Каменських не забула надіти прикраси виробництва власного бренду: на ній були чекер з логотипом "NK" і кільця-кастети з символікою "NK" і "FAM".

До речі, нещодавно ми публікували фото з червоної доріжки "M1 Music Awards 2018".

Як повідомлялося раніше, у минулому році вперше на сцені М1 Music Awards з'явився популярний серцеїд Dan Balan, а також виконавці суперхіта Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Нагадаємо, Каменських поділилася сексуальним знімком.

Відео: РБК-Україна

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