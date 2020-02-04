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Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП рейтинга Apple Music

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.02.2020 - 11:05
Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП рейтинга Apple Music
Нацотбор на Евровидение 2020 (фото: СТБ)

Все три конкурсанта выступят 15 февраля на сцене второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020

Сразу три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП Хиты Украины рейтинга Apple Music Поп.

Песня Horizon (David Axelrod) заняла второе место в списке самых популярных хитов Украины. На третьем Who We Are? певицы GARNA, а на четвертом конкурсная песня Александра Порядинского Savior. Уже 15 февраля все три конкурсанта выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение.

Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП рейтинга Apple Music

Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП рейтинга Apple Music

Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП рейтинга Apple Music

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП рейтинга Apple Music

Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Напомним, ранее песня участницы Нацотбора на Евровидение-2020 собрала больше 350 000 просмотров всего за три дня. В лидерах - Jerry Heil с песней VEGAN.

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