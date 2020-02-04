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Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2020 - 11:05
Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music
Нацвідбір на Євробачення 2020 (фото: СТБ)

Всі три конкурсанти виступатимуть 15 лютого на сцені другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020

Відразу три конкурсні пісні Національного відбору на Євробачення-2020 увійшли ТОП Хіти України рейтингу Apple Music Поп.

Пісня Horizon (David Axelrod) зайняла другие місце у списку найпопулярніших хітів України. На третьому Who We Are? співачки GARNA, а на четвертому конкурсна пісня Олександра Порядинского Savior. Вже 15 лютого всі три конкурсанти виступлять у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення.

Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music

Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music

Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ та телеканалі Суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула. Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль, Віталій Дроздов.

Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music

Телевізійна зйомка Національного відбору відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

Нагадаємо, раніше пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення-2020 зібрала більше 350 000 переглядів всього за три дні. У лідерах - Jerry Heil з піснею VEGAN.

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