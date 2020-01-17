Savior: Александр Порядинский представил мощный трек для Нацотбора на Евровидение 2020

Кадр из клипа "Savior"

В новой композиции Порядинский затрагивает сложную тему одиночества в современном мире

Победитель Х-Фактора, певец Александр Порядинский презентует новый сингл "Savior". И это не просто лирический трек с насыщенным мeйнстримовым саундом и сильной вокальной партией. Амбициозный музыкант обратился к важной, сложной теме, которая никого не оставит равнодушным. Кроме того, именно с этой композицией Александр выступит на сцене Национального отбора на Евровидение 2020.

Александр Порядинский - Savior

"Современный мир прагматичен и довольно жесток, иногда не оставляя нам права на ошибку. В жизни каждого случаются ситуации, из которых трудно самому найти выход. Когда безнадежность и отчаяние могут лишить сил и решимости, когда нас разрывают сомнения и противоречия, когда растет разочарование в людях. Именно в такие моменты и стоит вспомнить: вы не одиноки в этом мире, - говорит Александр Порядинский. - Оглянитесь вокруг, и обязательно найдете того, кто вернет вам веру в себя и в людей. Станет вашим спасителем. А возможно, именно Вы - тот человек, который способен зарядить другого собственным примером, дарить вдохновение и жизненную энергию. Уже само название Savior - многозначно. Спаситель, спасатель или мотиватор для самореализации, человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю”.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.