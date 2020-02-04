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Песня участницы Нацотбора на Евровидение-2020 собрала больше 350 000 просмотров всего за три дня

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.02.2020 - 10:52
Песня участницы Нацотбора на Евровидение-2020 собрала больше 350 000 просмотров всего за три дня
Jerry Heil (коллаж: СТБ)

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020 состоится уже 8 февраля

Трек VEGAN, с которым певица Jerry Heil участвует в Национальном отборе на Евровидение-2020, всего за сутки собрал почти 300 тысяч просмотров на YouTube. На сегодняшний день количество просмотров достигло больше 350 тысяч. С этой композицией певица выступит уже в эту субботу 8 февраля во время первого полуфинала. Прямой эфир пройдет одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]

Также уже более 318 тысяч просмотров собрало на YouTube выступление и другой участницы нынешнего отбора Элины Иващенко с песней Get up. Ее девушка представила во время прямого эфира вокального шоу Х-фактор.

Элина Иващенко – Get up – Х-фактор 10. Финал

Напомним, полуфиналы национального отбора на Евровидение-2020 состоятся 8 и 15 февраля. За право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, которые были отобраны музыкальным продюсером Национального отбора Русланом Квинтой и членом правления UA: Суспільне мовлення Ярославом Лодыгиным. Кто из артистов представит Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля.

Песня участницы Нацотбора на Евровидение-2020 собрала больше 350 000 просмотров всего за три дня

Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Билеты Tickets Box.

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