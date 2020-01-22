Результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020

Нацотбор на Евровидение 2020 (фото: СТБ)

Уже можно определиться и подготовиться к голосованию за любимого участника

Сегодня СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020. Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим:

1-й полуфинал (8 февраля):

Группа [О] Jerry Heil Katya Chilly KRUTЬ Go-A CLOUDLESS GIO Assol

2-й полуфинал (15 февраля):

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина Иващенко Александр Порядинский GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Напомним, телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37. Билеты на Tickets Box

Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 – Руслан Квинта.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Напомним, ранее Виталий Дроздов, который стал судьей Национального отбора на Евровидение-2020, рассказал о своих критериях отбора.

"Для меня идеальный представитель Украины на Евровидении – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой" – говорит Виталий Дроздов.