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Конец любви? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались и разъехались

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2019 - 13:58
Конец любви? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались и разъехались
Брэдли Купер и Ирина Шейк (фото: GettyImages)

Супермодель и актер решают вопросы опеки над общей дочерью Леей

Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса, супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер, похоже, больше не вместе. Знаменитости не просто расстались, а даже приняли решение больше не жить вместе. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на слова источников, близких к паре.

По словам инсайдеров, Ирина покинула особняк актера в Голливуде и отправилась в собственный дом в Лос-Анджелесе. Сейчас бывшие возлюблленные решают вопрос раздельной опеки над общей дочерью Леей.

Стоит отметить, что супермодель и актер были вместе четыре года и даже собирались узаконить отношения, но до брака дело не дошло. Папарацци не раз замечали Ирину на прогулки в матерью Брэди, похоже, женщины прекрасно ладили, да и романтические фото звезд подтверждали тот факт, что они влюблены и счастливы.

Конец любви? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались и разъехались

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

По словам близкого окружения знаменитостей, проблемах в их отношениях начались пару месяцев тому. Они охладели друг к другу и значительно отдалились.

К слову, после выхода на экраны фильма "Звезда родилась", в котором Купер снялся с Леди Гагой, в прессе поползли слухи о том, что у актера и певицы бурный роман.

Конец любви? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались и разъехались

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Примечательно, что на церемонии "Оскар 2019" "Королева монстров" и Брэдли исполнили совместную песню из кинокартины под названием Shallow. От присутствующих не могло укрыться то, что между артистами происходила какая-то "химия" - они то и дело обнимались и едва не завершили номер поцелуем.  Кстати, в зале присутствовала и сама Ирина, которая, впрочем, спокойно относилась к происходящему, понимая, что это всего лишь издержки профессии артистов. Надо сказать, что появление на "Оскаре" было последним совместным выходом пары в свет.

Конец любви? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались и разъехались

Брэдли Купер и Леди Гага на церемонии "Оскар 2019" (instagram.com/ladygaga)

Напомним, что Ирина Шейк украсила июньский номер Vogue Hong Kong. Она предстала перед читателями в оригинальных образах.

Ранее в интервью для сайта Vogue Paris Ирина Шейк поделилась своими бьюти-секретами и фешн-предпочтениями.

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