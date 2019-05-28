ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красоты

Lite » Мода 28.05.2019 - 21:30
Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красоты
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

33-летняя модель рассказала свои тайны Vogue Paris

Ирина Шейк – признанная красавица и настоящая икона стиля. Недавно она стала лицом нового аромата Jean Paul Gaultier – Scandal. Накануне торжественного ужина, устроенного в честь запуска парфюма, она встретилась с представителями известного глянца – Vogue Paris. В коротком родике редакторам издания удалось выпытать много интересных фактов о модели, ее стиле и даже провалах.

Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красотыИрина на презентации нового аромата в Париже (фото: instagram.com/irinashayk)

Первым делом речь зашла, разумеется, о любимых вещах в гардеробе. По словам модели, 5 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины:
 

  • Сексуальное черное платье;
  • Какая-то необычная вещь. К примеру, яркий комбинезон с необычными деталями;
  • Ччто-то действительно яркое, оттенка "всплеск цвета" (у Ирины это синее платье в пол);
  • Простые джинсы;
  • Лодочки на шпильках. Это очень сексуально и стильно, хоть не всегда удобно, признается Ирина.

Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красотыИрина Шейк щедро делится секретами роскошной внешности (фото: instagram.com/irinashayk)

Любимый фешн-тренд? Конечно же, логотипы!

Как она определит свой стиль в 3-х словах? Просто, сексуально, современно.

Фешн-икона – безусловно, прекрасная внешне и внутренне Софи Лорен.

Также Ирина рассказала и промахах. Так, на вопрос о самой ужасной бьюти-ошибке она не сомневаясь ответила: определенно, когда сестра выщипала ей брови в ниточку. «Слава Богу, они «вернулись», – смеется модель.

Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красотыПлатье оттенка "всплеск цвета" – маст-хэв любого гардероба, считает Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Самый запоминающийся выход на красную дорожку? Это был Каннский кинофестиваль 2 года назад. Ирина также добавила, что питает страсть к этому событию, как и к Югу Франции вообще.

Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красотыЛюбимая обувь? Туфли на шпильках! (фото: instagram.com/irinashayk)

Что она никогда не поймет в моде? Когда бренды делают платья слишком маленького размера, которые не подходят никому. «Особенно после десерта», – шутит знаменитая красавица, которая в видео заказала любимое пирожное.

Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красоты

Ирина в новой кампании Versace (фото: instagram.com/irinashayk)

Кстати, именно необычная внешность Ирины и ее роскошное женское (а не "подростковое", как у многих моделей) тело – главные козыри модели, благодаря которым она подписывает все новые и новые выгодные контракты. Так, недавно 33-летняя красавица представила сразу несколько новых рекламных кампаний, включая Versace, The Burberry и Kooples.

Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников Фонтан молодости: 49-летняя Дженнифер Лопес восхитила стальным прессом и сияющей кожей
Новости Украины красотамодамодельИрина Шейк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь