Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красоты

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя модель рассказала свои тайны Vogue Paris

Ирина Шейк – признанная красавица и настоящая икона стиля. Недавно она стала лицом нового аромата Jean Paul Gaultier – Scandal. Накануне торжественного ужина, устроенного в честь запуска парфюма, она встретилась с представителями известного глянца – Vogue Paris. В коротком родике редакторам издания удалось выпытать много интересных фактов о модели, ее стиле и даже провалах.

Ирина на презентации нового аромата в Париже (фото: instagram.com/irinashayk)

Первым делом речь зашла, разумеется, о любимых вещах в гардеробе. По словам модели, 5 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины:



Сексуальное черное платье;

Какая-то необычная вещь. К примеру, яркий комбинезон с необычными деталями;

Ччто-то действительно яркое, оттенка "всплеск цвета" (у Ирины это синее платье в пол);

Простые джинсы;

Лодочки на шпильках. Это очень сексуально и стильно, хоть не всегда удобно, признается Ирина.

Ирина Шейк щедро делится секретами роскошной внешности (фото: instagram.com/irinashayk)

Любимый фешн-тренд? Конечно же, логотипы!

Как она определит свой стиль в 3-х словах? Просто, сексуально, современно.

Фешн-икона – безусловно, прекрасная внешне и внутренне Софи Лорен.

Также Ирина рассказала и промахах. Так, на вопрос о самой ужасной бьюти-ошибке она не сомневаясь ответила: определенно, когда сестра выщипала ей брови в ниточку. «Слава Богу, они «вернулись», – смеется модель.

Платье оттенка "всплеск цвета" – маст-хэв любого гардероба, считает Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Самый запоминающийся выход на красную дорожку? Это был Каннский кинофестиваль 2 года назад. Ирина также добавила, что питает страсть к этому событию, как и к Югу Франции вообще.

Любимая обувь? Туфли на шпильках! (фото: instagram.com/irinashayk)

Что она никогда не поймет в моде? Когда бренды делают платья слишком маленького размера, которые не подходят никому. «Особенно после десерта», – шутит знаменитая красавица, которая в видео заказала любимое пирожное.

Ирина в новой кампании Versace (фото: instagram.com/irinashayk)

Кстати, именно необычная внешность Ирины и ее роскошное женское (а не "подростковое", как у многих моделей) тело – главные козыри модели, благодаря которым она подписывает все новые и новые выгодные контракты. Так, недавно 33-летняя красавица представила сразу несколько новых рекламных кампаний, включая Versace, The Burberry и Kooples.