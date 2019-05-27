Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя модель показала вещи из новой коллекции

Ирина Шейк в очередной раз доказала: чтобы выглядеть "горячо", не обязательно полностью оголяться. Несколько часов назад знаменитая красавица показала вещи из новой коллекции Versace – лицом этого дома она является уже давно. Так, недавно она представила линию солнцезащитных очков, а также коллекцию сумок.

Ирина Шейк в новос ярком образе Versace (фото: instagram.com/versace)

На новых фото она предстала в вещах флуоресцентного желтого оттенка: кожаный плащ, босоножки на широком устойчивом каблуке и маленькая сумочка Versace Icon с золотой фурнитурой. Дополняет картину масса аксессуаров, включая массивные браслеты и чокер, а также макияж с выразительными зелеными стрелками. Образ получился яркий, стильный и выразительный. Что тут же отметили ее подписчики.

Желтые вибрации

Я люблю этот желтый стиль

Желтый выглядит великолепно, как солнце

Королева

Боже мой! какой яркий цвет... Люблю это

Восхитительно

Удивительно

Очень круто!

Вы абсолютная королева. Спасибо.

Самая красивая женщина, внутри и снаружи. Классная, великолепная, скромная, приземленная, и этот список можно продолжить…

О боже, это великолепно

Ты выглядишь, как богиня, твоя красота за пределами этого мира

Ирочка, вы самая красивая женщина

Красавица, ты лучше всех Ирина, с тобой ни кто не сравнится, у тебя естественная красота, без пластики



Ирина регулярно радует новыми "горячими" кампаниями (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, по последней информации, слухи о расставании Ирины с отцом ее ребенка – Брэдли Купером – оказались неправдой. Недавно их заметили за совместной прогулкой по Лос-Анджелесу. Выглядели влюбленные довольными и счастливыми. Так что поклонники немного успокоились и оставили эту тему.

Ирина Шейк одна – из самых востребованных моделей современности (фото: instagram.com/irinashayk)

Сама Ирина, которая никогда не комментирует личную жизнь, и сейчас не стала откровенничать и как-либо реагировать на пересуды вокруг ее семьи. Возможно, ей просто некогда: девушка регулярно принимает участие в новых рекламных кампаниях и съемках. Так, одна из последних ее работ – фотосессия для глянцевого издания. Подробностей проекта Ирина еще не раскрыла, но в ней явно замешан Рикардо Тиши. Так что вскоре поклонников ожидает новая волна стильных луков от Шейк и Burberry.