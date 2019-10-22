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"Когда жена готовит": Юрий Горбунов очаровал душевным домашним фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.10.2019 - 15:31
"Когда жена готовит": Юрий Горбунов очаровал душевным домашним фото
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведущий насладился уютным обедом во дворе своего дома

Ведущий Танцев со звездами 2019 Юрий Горбунов, который недавно рассказал о воспитании двухлетнего сыночка Ивана и признался, что откровенно балует ребенка, показал поклонникам душевный домашний кадр. Шоумен не раз говорил, что теперь все свое свободное время он хочет проводить с семьей - в интересных путешествиях или же в их с Катей Осадчей уютном загородном доме.

На снимке Юрий сидит за столом, накрытым во дворе дома, и с аппетитом ест борщ с черным хлебом. Рядом также можно заметить бокал белого вина и красивый букет из осенних цветов в вазе. А за спиной Горбунова открывается потрясающий вид на пожелтевшие деревья.

По словам ведущего, обед вышел очень вкусным, ведь его приготовила его любимая супруга Катя Осадчая.

"Коли жінка готує-треба їсти!! #смачнобосвоє", - прокомментировал Горбунов.

&quot;Когда жена готовит&quot;: Юрий Горбунов очаровал душевным домашним фото

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловеры в комментариях активно хвалят хозяюшку-Осадчую и мудрого мужа, а также желают приятного аппетита и восхищаются видом с их двора.

  • Смачного!
  • Бо готує вона дуже рідко)))
  • Такой красавчик
  • Красиво у вас там.
  • Бо воно смачно
  • Домашній борщик - Це смачно
  • Мудро, дальновидно
  • Особенно вкусно когда вокруг такая природа
  • Який сад у вас чарівний!)))
  • В коли готує жінка красуня, то їсти потрібно тільки з задоволенням . Смачного вам
  • супер
  • Юра, коли жінка готує, то їсти необхідно
  • За спиной така красотень, просто. Готовая картина!
  • Очень красивый букет на столе)
  • А яка природа шикарна на задньому плані! А яка дружина молодець, що знаходить час і сама готує. А який чоловік люблячий - і їсть, і хвалить дружину

&quot;Когда жена готовит&quot;: Юрий Горбунов очаровал душевным домашним фото

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, счастливая Катя Осадчая повалялась с сыном в осенней листве и поделилась душевными фото.

Ранее Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и сыном насладились осенней прогулкой по Днепру на кораблике.

Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве "Я его балую": Юрий Горбунов рассказал о воспитании сына
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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