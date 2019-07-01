"Когда замуж?" Светлана Лобода заинтриговала мечтательным фото со свадебным букетом

На свадьбе своей сестры певица поймала букет невесты
На днях Светлана Лобода повеселилась на свадьбе - ее младшая сестра Ксения 29 июня вышла замуж. Конечно же, певица поздравила родного человека, не обошлось и без интересных знаков - именно 36-летняя артистка поймала букет невесты. Ранее она поделилась на своей странице в Instagram забавным видео процесса.
К слову, по словам тамады, это вышло случайно и Светлана вовсе не стремилась поймать цветы. А теперь Лобода заинтриговала поклонников новым снимком с тем самым счастливым букетом.
На фото она сидит на диване, держа цветы в руках и мечтательно глядя вдаль. Знаменитость никак не стала комментировать кадр.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловеры активно желают любимой артистке счастья и интересуются, когда же состоится ее собственная свадьба, намекая, что уже пора.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
А вот как выглядел момент ловли букета.
Видео: Светлана Лобода на свадьбе сестры Ксении (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода показала счастливое свадебное фото вместе с сестрой и мамой.
Также Светлана Лобода интригует фанов снимком с предполагаемым возлюбленным - однако на фото не видно лица мужчины.
К слову, недавно Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото.