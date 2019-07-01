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"Коли заміж?" Світлана Лобода заінтригувала мрійливим фото з весільним букетом


На весіллі своєї сестри співачка зловила букет нареченої

На днях Світлана Лобода повеселилася на весіллі - її молодша сестра Ксенія 29 червня вийшла заміж. Звичайно ж, співачка привітала рідну людину, не обійшлося і без цікавих знаків - саме 36-річна артистка зловила букет нареченої. Раніше вона поділилася на своїй сторінці в Instagram забавним відео процесу.

До речі, за словами тамади, це вийшло випадково і Світлана зовсім не прагнула зловити квіти. А тепер Лобода заінтригувала прихильників новим знімком з тим самим щасливим букетом.

На фото вона сидить на дивані, тримаючи квіти в руках і мрійливо дивлячись у далечінь. Знаменитість ніяк не стала коментувати кадр.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери активно бажають улюбленій артистці щастя і цікавляться, коли ж відбудеться її власне весілля, натякаючи, що вже пора.

  • Дай Бог скоріше тобі вийти заміж! Яка ж ти мила і красива аж слів немає!!!
  • Хай буде щастя і кохання Вам!
  • Коли заміж?
  • Така мила
  • Нереально красива
  • Неймовірна
  • Свєтуля треба заміж і хитяру
  • Такий ніжний погляд
  • Солодка
  • НУ все! доведеться одружуватися :)
  • Всі мрії скоро збудуться
  • Як ви гарні!!
  • Готуй кільце
  • Світлана Сергіївна!!! ПОРА!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

А ось як виглядав момент лову букета.

Відео: Світлана Лобода на весіллі сестри Ксенії (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода показала щасливе весільне фото разом з сестрою і мамою.

Також Світлана Лобода інтригує фанів знімком з можливим коханим - однак на фото не видно обличчя чоловіка.

До речі, нещодавно Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото.

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