Ким Кардашьян снялась в рождественской фотосессии с мужем и детьми

Фото: Ким Кардашьян с семьей (instagram.com/kimkardashian)

Звезда реалити-шоу поделилась снимками с празднования Рождества

Американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась милыми семейными снимками. Звезда порадовала поклонников рождественской фотосессией вместе с мужем и детьми. Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках 38-летняя Ким позирует вместе с 41-летним супругом Канье Уэстом и всеми их тремя детьми: пятилетней Норт, трехлетним Сейнтом и 11-месячной Чикаго.

"С Рождеством,"- лаконично подписала фото Ким.

Фото: Ким Кардашьян с семьей (instagram.com/kimkardashian)

Отметим, что для празднования Рождества Кардашьян выбрала длинное белое платье с глубоким декольте, остальные же были одеты в наряды темных тонов.

Фото: Ким Кардашьян с семьей (instagram.com/kimkardashian)

Многие подписчики отметили, что звездная семья выглядит счастливой и гармоничной.

Однако особое внимание фанов приковала старшая дочка Норт - немало пользователей сети посчитали ее образ слишком уж дерзким для пятилетней девочки. Малышка позировала в платье с бахромой, колготках с люрексом и кожаных ботинках, а также с красной помадой на губах, что вызвало особое возмущение фолловеров.

Фото: Ким Кардашьян с семьей (instagram.com/kimkardashian)

По их мнению, родители начали слишком рано приучать девочку к яркому макияжу и косметике.

Напомним, ранее Ким Кардашьян умилила рождественским семейным фото, на котором запечатлены все члены семейства Кардашьян-Дженнер с детьми.

Также в преддверии праздников Ким Кардашьян записала наглядный видео-урок по созданию праздничного макияжа. В обучающем ролике она поделилась своими секретами красоты и детально показала, как повторить ее мейкап.

Кроме того, Ким Кардашьян очаровала сеть совместной фотосессией с малышкой Норт. Светская львица считает свою дочь лучшей подругой и идеалом.

Видео: РБК-Украина